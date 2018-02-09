龍船斷層上建掩埋場 專家批災難

2018年02月09日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南、花蓮接連大地震，花蓮倒塌大樓蓋在斷層帶引起討論，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰8日公布龍崎事業廢棄物掩埋場位置圖，「台南0206兩周年我們學到什麼？我們有認真面對避免災難的風險嗎？」他說，不管是大樓還是掩埋場，政府面對災變發生在眼前，完全未用新思維因應，任憑百姓承擔風險。

台南社大環境小組8日公布一張近來引起爭議的龍崎事業廢棄物掩埋場位置圖，圖中呈現出「龍船斷層」及「古亭坑背斜」通過掩埋場預定地，黃煥彰說，這跟花蓮地震後，發現遭震垮房子全都蓋在米崙斷層上，情況相當雷同，「在此設置有害事業廢棄物掩埋場，根本是在為下一代製造災難。」

黃煥彰表示，這張圖是根據龍崎歐欣掩埋場的環差報告中的地圖，套上二仁溪流域及地質敏感區，掩埋場一旦興建，風險之大一目瞭然。除了斷層經過的風險，根據地質法公布的山崩地滑地質敏感區，掩埋場有61％位於山崩地滑地質敏感區，也是一個更大風險。

他說，根據中央地調所針對台南0206大地震調查報告指出，與鄰近區域已知的旗山斷層、新化斷層、左鎮斷層、後甲里斷層等西南部地表淺部活動斷層無關，主要可能由深藏在地底的盲斷層或發震構造所致，水平位移最大在龍崎國小，約7.3公分，垂直位移最大在龍船國小，抬升約12.2公分。

黃煥彰說，過去幾次提出相同質疑，都被視為當地不是活動斷層，故無安全疑慮打槍，但包括中央大學應用地質所教授李錫堤，即提出龍船斷層是活動斷層，台灣大學地質學系教授陳文山也說，龍船斷層是一個活躍潛移式斷層。

黃煥彰強調，地調所說龍船斷層非經濟部公告活動斷層，而是龍船背斜造成抬升，但地表抬升屬實，抬升就等於風險，他反問政府，「0206地震2周年我們學到什麼？我們有認真面對避免災難的風險嗎？」抨擊政府面對新證據，堅稱「2010年已通過環評」，拒用新思維考量，根本是為下一代製造災難。

(中國時報)