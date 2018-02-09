台中傳藝節加碼 春節登場

2018年02月09日 04:10 中國時報 馬瑞君 ／台中報導 ／台中報導

台中市文化局在春節期間規劃一系列藝文活動，8日舉辦「2018台中市傳統藝術節」，台中市副市長張光瑤、文化局長王志誠等，宣告「台中GO藝思」活動，為今年的台中市傳統藝術節揭開序幕。

張光瑤指出，過年是台灣人重視的節日，除了四大文化中心參與中市傳統藝術節，今年也特別加碼在民俗文物館及眷村文物館舉辦，從大年初一至初五規劃了精采的表演活動。

王志誠說，今年傳藝節邀請30組國內優質團隊，演出超過30場，另有音樂、魔術等街頭藝人表演；各中心另規劃文創、童玩、民俗、輕食等市集，並安排紙黏土、網版印刷環保提袋、花布狗狗手作等DIY體驗。文化局準備5000份「拾在旺‧貼出運」10元傳藝紅包分送，屯區藝文中心更準備了金幣和銀幣，做為闖關遊戲的抽獎品。

葫蘆墩文化中心「新年來看戲」16日大年初一下午2時半，邀「王功兩廣國術龍獅戰鼓團」為今年的傳藝節揭開序幕，並有十鼓擊樂團、蘭陽舞蹈團演出；初二至初五還有小青蛙劇團、新象創作劇團、典躍舞團、偶偶偶劇團及特技空間等團隊表演。

屯區藝文中心「福來旺屯區」17日年初二邀請東方藝術團及嬉班子非洲鼓舞團亮點演出。每日也安排威勁龍獅武術戰鼓團、微笑唸歌團、宋坤傳藝及身聲劇場等團隊演出。

(中國時報)