柯Ｐ撥二備金 用錢換時間

萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場8日舉行工程開工典禮，台北市長柯文哲出席時宣示，開工代表勢在必行，要做到成功為止。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

萬大漁市華中橋下臨時中繼拍賣場工程8日正式開工，這也是第一果菜批發市場、魚類批發市場改建工程的第一棒。台北市長柯文哲宣示，開工就代表勢在必行、勇往直前，要做到成功為止，沒有其他選擇。

第一果菜批發市場改建案延宕將近20年，柯文哲上任後拍板，果菜批發市場將和漁市改建一起開工，先在堤外設置中繼市場，再採漁市、果菜市場分階段搬遷改建的方式，整個工程預計2025年完工。

新工處長林志峰進一步說明，華中橋下中繼市場是配合萬大第一果菜及魚類批發市場改建，而施作的前期作業，堪稱所有工程的第一棒。

據規畫，中繼市場面積6548平方公尺，與原本賣場面積相同，但是停車位增加至小型車位300格、大貨車50格、機車位400格，環場道路寬10米，從華中二疏散門進場、華中一疏散門離場；辦公室、警衛室、洗手間等設備則使用貨櫃屋，以便颱風來襲時，方便拆卸。

林志峰表示，中繼市場9月完工後，漁產拍賣場將先移至中繼市場，接著就是今年11月、明年9月的兩次原市場拆除與遷移工作；主體工程第一階段預計2019年9月之後開始施工，2022年6月第一階段完工，同時第二階段開始施工，所有工程預計2025年完成。使用面積都會較原本市場的空間增加，也解決原本建物老舊、停車空間不足、衛生環境不佳等問題。

柯文哲認為「時間就是金錢」，除原本編列的140億預算外，昨再撥第二預備金2.5億，希望縮短工程時間，未來除將把工程進度納入招標條件，不排除再增加經費，力拚更早完工。

(中國時報)

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