吸毒有多慘 模擬少年變阿公

2018年02月09日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新型態毒品大行其道，為讓青年學子不誤陷毒海，市府「毒品防治辦公室」與中信合辦「識毒‧你所不知道的毒品真相」特展，9日起至28日在板橋麗寶百貨5樓展出，讓民眾認識各種毒品的型態及吸毒所帶來的傷害，進而拒絕毒品、遠離毒品。

展場中除展出海洛因、安非他命、搖頭丸等各式毒品及咖啡包、軟糖等變裝毒品樣本，展覽也結合AR互動科技，裝設臉部實境模擬器，讓參觀民眾親自模擬吸毒後逐漸變得蒼老、憔悴，臉上滿布毒瘡的模樣，身歷其境感受吸毒戕害自身健康的震撼。

此外，展區還設有仿真毒品氣味體驗區，參觀民眾可現場嗅聞經調配出的模擬安非他命、大麻、K他命等毒品味道，藉以提醒家長若在小孩的身上或房間聞到類似異味，應盡速了解與關懷，避免孩子對毒品愈陷愈深。

副市長侯友宜表示，毒品犯罪層出不窮，吸毒的年齡層也有年輕化的趨勢，反毒首重從小紮根，將拒毒的意識深植內心，才能遏止毒品的危害。

中信反毒教育基金會副董事長、前警政署長王卓鈞則表示，反毒是全民大事，不是只有政府的事，讓每個人心中都有反毒意識，反毒才會真正成功。

市府強調，「毒品防治辦公室」由教育局、警察局、少輔會、社會局及衛生局派專人進駐且定期開會，不僅資源匯集共享，且與新北、台北、士林及基隆等地檢署合作，強化防毒、緝毒、戒毒效率，因應日新月異的毒品濫用情況，全面推動拒毒、緝毒及戒毒的工作。

(中國時報)