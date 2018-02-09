吃尾牙釀大病 偏鄉醫療合作救命

2018年02月09日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

住在南投的58歲莊姓男子，日前吃尾牙時吃到不潔生食，竟連續多天發燒、劇烈腹痛，就醫診斷為沙門氏桿菌感染的「感染性腹主動脈瘤」破裂，所幸經亞大醫院與衛福部南投醫院攜手，緊急為莊男施行低侵襲性血管內支架手術、成功「拆彈」，救回一命。

莊男說，近月來連續參加多場尾牙，可能誤食不乾淨生食，返家後出現感冒、發燒及忽冷忽熱情況，發病時相當痛苦，忽冷時就像進入冰庫、五臟六腑都在抽筋，到診所就診原被判定為流感，但吃藥後症狀未改善，還因高燒到衛福部南投醫院急診，醫生評估情況緊急、轉送亞大醫院。

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，莊男經電腦斷層檢查，確診為感染性腹主動脈瘤破裂，施行低侵襲性的血管內支架手術，從大腿腹股溝處置放支架至腹主動脈瘤的位置，將脹大或破裂血管瘤從血管壁隔開，後續併發症少。

南投醫院院長洪弘昌表示，為服務南投偏鄉地區民眾，亞大醫院與南投醫院建立轉診合作機制，盼藉由合作幫助更多中彰投地區民眾，而莊男成功獲救的案例，讓偏鄉醫療合作邁向成功一大步。

劉殷佐提醒，沙門氏桿菌感染引發腹主動脈瘤比例高，最近適逢尾牙季，接下來還有農曆春節，民眾聚餐機會多，應避免食用生雞蛋、苜蓿芽等易遭沙門氏桿菌感染的食物。

(中國時報)