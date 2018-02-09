兩岸政治論述可能的主客異位

2018年02月09日 04:10 中國時報 林谷芳

談兩岸的競逐，台灣許多人自以為的優勢常在政治，都說自己是華人世界實踐西方民主的範例，正可作為其他發展中國家的借鏡，況乎大陸！

這種說法有它一定的事實依據，台灣30年來也基本就如此看待兩岸，於是，儘管大陸這些年變化極大，許多方面更已大國崛起，台灣卻一直有它不變的驕傲，獨派更以此自外於華人文化圈，在「去中」與「民主化」上做了許多自以為是的連接，極端者，甚至以台灣民族優越論作為兩岸優劣的依據。

然而，即便不說大陸經濟與軍事國力的升起，兩岸原先的態勢早已不存；在政治，這自以為永遠居於優勢之處，台灣其實也已面臨一個可能主客異位的挑戰。

會主客異位，現實上當然來自台灣政治的效能不彰，不僅不能賴以解決問題，甚且因它許多社會經濟的糾葛還更治絲益棼。而儘管有人以為是統獨的分裂才使台灣民主的效能不彰，但即便如此，不也反證了面對根本的意識形態問題，民主的局限性正如此明顯。

意識形態之外，民主的局限一定程度也來自淺碟化民主的結果。在台灣，民主存在的主要意義幾乎已等同於定期的投票活動，而這活動對許多台灣民眾而言，竟就像生活的癮頭般，不僅襲奪了大部分的社會視聽，更讓人在一次次地行使「主人」的權力中，暫時忘記了眼前優勢的流失與生活的困頓。

然而，談主客異位，除現實上的功能不彰，台灣卻鮮少有人注意到那更基底的理論正當性流失的問題。

正當性面臨挑戰，主要來自大陸相關的崛起理論，所謂「中國特色的發展」已不只是歷史轉型中一種民族主義的標舉，它更落實為在實踐中逐漸建構出來的一套文化、經濟、政治理論，而儘管其成熟度、有效性尚待檢驗，但作為大陸主體建構的一套系統理論則不待言。

這套系統理論在政治上，首先就確立了政治的實務性，亦即回歸政治是解決眾人之事的原點。而就此，每個社會的問題原有不同，這不同，有基底的，牽涉到各國的文化，因此以為必有一定的普世標準，正可能是一種文化偏見。而不同，更有實務上的輕重緩急。以此，只從族外觀點說哪個社會於政治進程上應如何，正是於文化、於實務未有觀照的理論之見。

在實務性上，確立不同基點、不同進程是對政治原點的一種回歸，而此回歸更有它時代的必要性。

這時代的必要性，以政經社會的實然講，是冷戰不再、蘇聯解體後，許多人如法蘭西斯‧福山所預言的，歷史將終結於西方民主的情況並沒發生，且較諸冷戰時期，世界何只紛擾依舊，許多問題甚乃更為嚴重。2008年金融海嘯的出現，更對資本主義理論的基本假設—市場背後有隻自然平衡秩序的手，給予嚴重的一擊，原來世界變化之快，既有的假設已不敷用，金融海嘯中表現最優異的中國大陸，主要並不依賴這隻背後的手。

而這變化之快一定原因正緣於科技的日新月異，智能手機的出現基本改變了人類的行為模式，新行為帶來新可能，也帶來新問題，這問題常使既有解決方法無效，包含許多人追求的民主竟就比歷史上的任何時期更接近於民粹，民主庸俗化、反智性的副作用甚且還常凌越了它的正向性，面對此，各國其實都在摸著石子過河，只有用結果才能檢驗一個制度的正當性。

就如此，回到政治的實務性，面對當代人類行為的改變，所謂民主，就不能像許多人所想的，只強調它近乎先驗的正當性，一個社會更須實務地看到眾人之事的多樣性，以此來做制度的取捨。而如果到目前為止，大陸許多方面都明顯比過去好，你又如何批判它制度的正當性呢？而如果台灣的政治失能，現況就是比以前更糟，你又如何說服自己的制度較優越呢？

這是大陸最近發展、也必將愈趨成熟的一套政治論述，這論述讓台灣自以為的優越性再也不能像過去般理直氣壯，甚且還可能就此主客異位。

而面對這樣的態勢，你真還能素樸地以許多電視名嘴口中所說的那套民主ABC為驕傲嗎？（作者為台北書院山長）

(中國時報)