挺青年 國民黨別光說

2018年02月09日 04:10 中國時報 林育先

國民黨各縣市黨部日前頒布縣市議員暨鄉鎮市長初選辦法後，有不少欲參選的黨員抱怨相關規定的金額太高，也抱怨初選所需花費比民進黨初選高了許多。

根據兩黨目前頒布的鄉鎮市長及縣議員初選辦法，國民黨為登記費5萬元（不退還），保證金20萬元（日後未違紀參選，即會退還），選務作業費20萬（不退還），領表時即收取5萬元，正式登記參加初選，繳交保證金與選務作業費，總計45萬元。民進黨則為登記費12萬元，保證金10萬元（日後未違紀參選、提名後有使用政黨推薦書、競選票數到達競選補助款門檻者，統於選後辦理退費），民調費10萬元（不舉行民調地區全數退還，縣議員開放登記地區則不收取），包括民調費，總計32萬元。

比較兩黨初選基本花費，大概是年輕人普遍薪資1年至2年的薪水，若非政二代、富二代，無疑是個沉重負擔，其原本用意是提高門檻，要黨員慎重考量參選，但無疑也造成年輕人不容易跨越的門檻，因為在初選階段，無法設立政治獻金專戶，募款不易。

然而其他政黨則採取自我推薦的方式，無另外收取費用，且正式參選公職人員時的保證金也由中央黨部支付，後續輔選文宣和其他花費也會適時幫忙。對年輕人或政治素人，明顯友善許多。

以屏東為例，這是民進黨長期執政的地區，國民黨在該地並非強勢品牌，甚至在某些選區，國民黨還被認為是負面因素，以致國民黨參選人常選擇用無黨籍參選。如果有國民黨黨員想在艱困選區接受黨提名，為黨在地方發聲，以現在國民黨的財務狀況，各縣市黨部中央只支付2人薪資，需增聘人員的薪資必須地方自籌，更不用說挹注資源給候選人了。想要參選的人樣樣都要錢，實在是不易，而且目前國民黨募款也困難重重。

建議國民黨黨部，在初選登記階段所收取的費用，應明確說明支出用途是什麼，若無民調相關支出，是否就不必收取這部分的費用。尤其近期還發生基隆初選民調爭議事件，中央黨部應針對民調統一作業流程，並建立緊急事件處理規則，避免再有爭議產生。更重要的是在各縣市黨部人力極度不足的情況下，是否都有能力舉辦初選作業，中央黨部必須正視。

政黨肩負發掘人才、培育人才的責任，除了在民調上針對年輕人加權計分外，更應針對年輕參選人或政治素人有更友善的作法。在艱困選區，更要視地方情勢變化，適時保障現任優秀的從政黨員。在這充滿挑戰與困難的時刻，國民黨需要改變，挺青年不是口號，要有實質的做法。尤其在艱困選區更要因地制宜，而非增加參選人負擔，才能號召更多人深耕地方。（作者為國民黨前屏東縣黨部書記長）

(中國時報)