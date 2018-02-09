還是「軟腳蝦」問題

友善列印
中國時報
蘇南

2月6日花蓮大地震，建物部分造成83棟房屋全倒或半倒，其中，中高樓有13棟，高樓也有2棟，包括統帥飯店坍塌、雲門翠堤大樓坍塌等災情。

8層樓的統帥大飯店於40多年前興建，這次第1、2層樓遭震毀，原本的第3層樓直接掉到地面，原因可能是建築結構上所謂的「軟弱底層」所致。因該飯店的一樓騎樓內縮，立面不規則，加上一樓少柱、少牆，抗震力較弱，不但大廳挑高，裡面隔間亦被抽掉，大樓立面有超過1/3的懸空，雖然後來飯店改裝，還用柱補強，但只是解決原先其懸臂式結構容易產生變形的問題，外觀加鋼柱並無法抵抗地震側向力的影響。可以說，統帥倒塌原因與台南維冠大樓如出一轍。

台灣地震頻生，高層建築設計於結構系統上應避免造成「軟腳蝦結構」。這種結構的常見原因是挑高大廳或商店賣場的設計，致一、二樓梁柱短少，地震時發生力學傳遞不均勻，容易發生斷腳樓下陷。建築管理制度是以建築師為主，建築師主要規畫的是使用及外觀等機能，結構不是建築師優先考量問題，因此容易讓「軟腳厝」通過建築審核，這有待未來制度面的檢討或創新。

原來12樓的雲門翠堤大樓嚴重傾斜，3樓以下都沉到地底，而2、3樓為漂亮生活旅店，不幸有6人罹難。該大樓前副主委質疑4年前大樓的「一樓」設計有被變更，拆除原來隔間破壞了大樓結構。該大樓倒塌原因與「軟層效應」有關。因其3樓以上牆面很多，但1樓及2樓卻沒什麼牆，以致騎樓柱子支撐力不足，容易遭地震破壞。此與以前建築規範中對牆、軟層相關規定不足有關。

台灣許多舊建築或社區都存在騎樓結構耐震的問題。為了避免因軟層效應形成「軟腳蝦建築」，最近15年內新興建的建物，法規已趨完備，但屋齡較久的建築，建議在1樓、2樓增加鋼製的斜桿作支撐。921地震後，很多學校、公家單位已有補強，但私人住宅可能還需要政府與住戶協調相關經費。

依內政部統計，全國30年以上的建築約384萬戶，依過去執行耐震檢測之經驗，其中約有40%耐震係數不足，將有災害風險疑慮。建議相關民眾應考量利用去年立法的《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，在符合條件下可享有租稅優惠，減少重建的負擔。

由於餘震持續發生，政府除應盡速檢視受影響地區的民宅與公共設施、學校的結構安全外，亦應點檢非結構物設備，如管線、室內裝潢、戶外招牌、冷氣機等是否受損？建議救災人員須隨時注意作業安全；提醒戶外避難民眾注意保暖；民眾要注意用火、用電安全。天佑花蓮！

（作者為國立雲林科技大學營建系教授）

(中國時報)

挺青年 國民黨別光說 小英終於開始做全民總統

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。