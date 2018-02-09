2018年02月09日 04:10 中國時報 蘇南

2月6日花蓮大地震，建物部分造成83棟房屋全倒或半倒，其中，中高樓有13棟，高樓也有2棟，包括統帥飯店坍塌、雲門翠堤大樓坍塌等災情。

8層樓的統帥大飯店於40多年前興建，這次第1、2層樓遭震毀，原本的第3層樓直接掉到地面，原因可能是建築結構上所謂的「軟弱底層」所致。因該飯店的一樓騎樓內縮，立面不規則，加上一樓少柱、少牆，抗震力較弱，不但大廳挑高，裡面隔間亦被抽掉，大樓立面有超過1/3的懸空，雖然後來飯店改裝，還用柱補強，但只是解決原先其懸臂式結構容易產生變形的問題，外觀加鋼柱並無法抵抗地震側向力的影響。可以說，統帥倒塌原因與台南維冠大樓如出一轍。

台灣地震頻生，高層建築設計於結構系統上應避免造成「軟腳蝦結構」。這種結構的常見原因是挑高大廳或商店賣場的設計，致一、二樓梁柱短少，地震時發生力學傳遞不均勻，容易發生斷腳樓下陷。建築管理制度是以建築師為主，建築師主要規畫的是使用及外觀等機能，結構不是建築師優先考量問題，因此容易讓「軟腳厝」通過建築審核，這有待未來制度面的檢討或創新。

原來12樓的雲門翠堤大樓嚴重傾斜，3樓以下都沉到地底，而2、3樓為漂亮生活旅店，不幸有6人罹難。該大樓前副主委質疑4年前大樓的「一樓」設計有被變更，拆除原來隔間破壞了大樓結構。該大樓倒塌原因與「軟層效應」有關。因其3樓以上牆面很多，但1樓及2樓卻沒什麼牆，以致騎樓柱子支撐力不足，容易遭地震破壞。此與以前建築規範中對牆、軟層相關規定不足有關。

台灣許多舊建築或社區都存在騎樓結構耐震的問題。為了避免因軟層效應形成「軟腳蝦建築」，最近15年內新興建的建物，法規已趨完備，但屋齡較久的建築，建議在1樓、2樓增加鋼製的斜桿作支撐。921地震後，很多學校、公家單位已有補強，但私人住宅可能還需要政府與住戶協調相關經費。

依內政部統計，全國30年以上的建築約384萬戶，依過去執行耐震檢測之經驗，其中約有40%耐震係數不足，將有災害風險疑慮。建議相關民眾應考量利用去年立法的《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，在符合條件下可享有租稅優惠，減少重建的負擔。

由於餘震持續發生，政府除應盡速檢視受影響地區的民宅與公共設施、學校的結構安全外，亦應點檢非結構物設備，如管線、室內裝潢、戶外招牌、冷氣機等是否受損？建議救災人員須隨時注意作業安全；提醒戶外避難民眾注意保暖；民眾要注意用火、用電安全。天佑花蓮！

（作者為國立雲林科技大學營建系教授）

(中國時報)