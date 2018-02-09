小英終於開始做全民總統

2018年02月09日 04:10 中國時報 華志豪

花蓮大地震考驗民進黨政府的危機處理能力，也讓蔡總統在低迷的民調中找到重振聲勢的機會。從此次國軍的快速反應和救災機具的調度指揮，乃至文宣，蔡英文將三軍統帥的權力發揮到淋漓盡致。相形之下，前年在台南大地震中搶盡媒體版面的「賴神」，在此次花蓮救災過程中卻幾乎被邊緣化，整個行政院及災防中心被總統府「壓落底」。

花蓮強震後，位在災區的國軍花東防衛指揮部官兵第一批救災部隊在半小時內就抵達災區現場展開救援；凌晨3點，空軍運輸機已在台北松山機場待命，搭載救難人員；同一時間，在南台灣的陸軍五四工兵群已完成集結，跨區奔赴花蓮，爭取黃金救援時間。國軍此次在救災動員的時效及能量上較之以往更為成熟，值得高度肯定。

國軍積極投入救災，蔡英文當然不會錯過這個宣示三軍統帥職權的好時機。凌晨1點31分，她就在個人臉書網頁上發布訊息，強調她「已經下令國軍，盡全力協助救災工作。」並說她「和賴清德院長通過電話，政府團隊已經全面動員。」字裡行間在在顯示她正掌控著全局，行政院及國軍都是在她的指揮之下行事。

此時的賴清德，正在中央災害應變中心坐鎮指揮。依據《災害防救法》規定，救災指揮官是內政部長，中央災害防救會報召集人是行政院長，不過這次救災主角賴清德，卻成為襯托蔡英文的綠葉，即使他在兩年前的同一天，就在台南市長任內經歷了台南大地震「維冠大樓」倒塌事件，其實更有相關救災指揮的經驗。

何以至此？這是因為救災機制雖然涵蓋了消防署、義消、志工以及國軍部隊，但在面對花蓮地震這種大型災難時，無論是人力、物力以及動員力，國軍絕對是最具實力的體系，也最受媒體關注，蔡英文搶在第一時間強調「我下令」，就占盡上風了。

再者，蔡英文在天亮後，隨即搭乘總統專機趕赴災區視察。過去政治人物在災後第一時間趕赴災區，通常不會有好果子吃，容易被批評影響救災。但她卻事先向媒體透露，此行同時搭載了陸軍五三工兵群的官兵前往災區，是帶著救災資源前來，這個做法相當高明。

尤其這次災區花蓮屬於傳統藍營的版圖，現任縣長傅崐萁雖屬無黨籍，但他的妻子徐榛蔚已獲國民黨提名參選下屆花蓮縣長，而蔡總統在臉書貼文「救人第一，全力支持花蓮。」這倒是蔡政府上台後少數可見到不分藍綠的施政對待，當然年底的選舉也可能是蔡總統這次賣力救災的原因之一。

目前多項民調都顯示賴清德的民意支持度遠高於蔡英文，這次蔡總統展現的「救災政治學」是否可讓她的民調起死回生還有待觀察，但如果蔡總統不只在災難發生時，可以對藍綠選民一視同仁，在所有施政上也都可以做到「全民總統」，她的支持度必定有翻身的一天。

（作者為台北論壇基金會主任）

(中國時報)