短評－救災拒陸迎日 演哪齣

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中國時報
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此次花蓮強震造成重大傷亡，相關搜救作業仍在持續進行中。大陸國台辦在第一時間即表達願派員協助救災，不過，陸委會主委張小月已明確拒絕。張小月說，據中央災害應變中心所掌握的資訊，目前台灣救災的專業人力及器械等能量都很充足，無需外界援助。

但另一方面，7名來自日本的專家攜帶了2部深層生命探測儀於8日抵台。外交部發言人李憲章表示，日本政府是「在我方要求」下派遣團隊來台支援，他還說：「非常感謝日本政府在最快時間內的支援。」，外交部已經協調軍方，讓日本團隊搭乘軍機直飛花蓮。

陸委會一邊說台灣不需要外援，拒絕陸方的善意；外交部卻在另一邊說，請求日本支援、感謝日方迅速趕到。萬事莫如救人急，大陸主動表示有意馳援，陸委會一口回絕，外交部卻又向日方求援，蔡政府到底是在演哪一齣？

台灣有難，四方來援，台灣人感謝都來不及，蔡政府有必要如此差別對待嗎？更何況，這次陸客也是重災戶，至8日止的9名罹難者中就有4名陸客，還有數人失聯、7名自由行陸客送醫、13人證件遺失，陸方派員來台支援救災或了解情況都合情合理，蔡政府即使不顧念兩岸情誼，從人道和人權的角度來說，亦斷無拒絕大陸的道理。

尤其同屬行政部門，陸委會才說了不需要外援，外交部請的日方專家就到了，這豈不顯示政府部門各行其是？救災事宜中央步調不一？還是蔡政府其實就是不想領大陸的情？

蔡總統口口聲聲說要維持兩岸的善意，但一舉一動卻又把兩岸關係推得更遠，連救災都有政治算計，令人失望。

(中國時報)

社論－請問蔡總統 兩岸一家親錯… 兩岸僵局 春寒料峭

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