2018年02月09日 04:10 中國時報 王銘義

即將接任大陸全國政協主席的中共政治局常委汪洋，上周在2018年對台工作會議發表講話時強調：「當前及今後一個時期台海形勢更加複雜嚴峻，對台工作面臨風險挑戰。」顯示北京對今年台灣「九合一」大選情勢已有預判，兩岸政治關係可能從當前的冷和升高至對抗局面。

汪洋對台海形勢做出的判斷，主要認為蔡政府從事台獨分裂活動日增，「九合一」選舉推動政治性公投的風險升高，即使不敢貿然碰觸「公投綁憲改」，但評估民進黨為拉檯造勢，必然以公投議題挑戰兩岸底線，北京已預見兩岸將遭遇的激盪形勢。

蔡英文的國安團隊對北京因應民進黨再度執政後的對台政策屢屢誤判，認為北京會調整應對蔡政府的立場，會調整與民進黨溝通接觸的態度，在預判失準後還批評涉台系統誤導中共中央的政策導向。汪洋的談話破解了民進黨對中共對台決策體系內部出現矛盾的想像。

蔡政府對兩岸決策出現連串的形勢誤判與錯失契機，在「九合一」大選年，為鞏固執政地位，更可能逐步走向激化、對抗的不歸路。一位資深涉台智庫學者比喻說，蔡英文在台灣中科院舉行年終記者會的談話、處理M503航線的作法，讓2018年兩岸關係剛開局，就破局了。

中共對台工作會議釋放出來的訊息，讓外界意識到，在蔡英文執政期間，兩岸復談的「機會之窗」基本破滅了。最近兩岸官方互動冷和的局面，在華府即將陸續打出對台軍售、鼓勵台美高層互訪等「台灣牌」之後，更可能讓互信基礎下滑的兩岸關係出現新的對抗形勢。

中美關係正常化近40年來，兩岸關係經常受到華府與北京互動架構的影響，台美關係的空間有多大，也受到中美關係的制約，即使中美在地緣戰略、貿易紛爭等議題即將開展新一輪較量，台灣仍應思考與中、美建構合理的雙邊關係，而不致於淪為大國談判桌上的交易籌碼。

中共中央對台工作隊伍與具體政策措施近期逐步清晰地全新布局，「戰略清晰，戰術靈活；硬的更硬，軟的更軟」。一方面因應台海出現嚴峻形勢的反制準備，一方面則採取政策舉措，逐步落實中共十九大對台灣同胞的「兩遇承諾」：分享發展機遇、提供同等待遇。

所謂戰略清晰與戰術靈活的操作，例如大陸民航總局單向告知啟用M503航線；國台辦主任張志軍與花蓮縣長傅崐萁通話慰問地震災情，並表達大陸願意派遣震災救援隊等協助。在兩岸爭取民心或處理災難事件善後上，大陸官方堅持不與蔡政府正式接觸，既是避免蔡政府藉機宣傳兩岸恢復談判機制，並得以維繫兩岸交流的有序進行。

蔡英文曾說，因應兩岸關係，總統的堅定意志是關鍵，「不必要的妥協，並不會帶來更多的空間跟彈性。」現實發展是，蔡英文對「九二共識」沒有妥協，台灣的對外發展空間也逐步遭到限縮；更值得關注的，缺乏官方正式溝通管道的蔡政府，對兩岸未來發展趨向的主導力與掌控力，正面臨自我邊緣化的決策處境。

即將轉任全國人大常委會的張志軍，在出席全國台企聯新春聯誼時，面對當前政治僵局，引用了英國詩人雪萊的詩句：「如果冬天來了，春天還會遠嗎？」「撥開雲霧，你會看到滿天的陽光。」陸委會主委張小月則隔海回敬總統府春聯「萬物當春，幸福共好」。然而，兩岸如果無法突破僵局，復談無望，那春天的陽光，恐怕照不到綠色的蔡英文政府。

(中國時報)