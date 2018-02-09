該問的是：你準備好了嗎

2018年02月09日 04:10 中國時報 林正洪

2月6日深夜花蓮地區發生規模6.0的地震，不僅造成花蓮市區嚴重的破壞與生命財產的損失，更震驚了全台民眾，在網路、新聞與媒體廣泛的傳播與討論中，許多人心中都有疑問：這個地震序列已經結束了嗎？未來幾天會有更大的地震嗎？台灣是否會有百年大震的周期？

事實上，上述這些可能引起民眾恐慌與不安的猜測，從科學角度來看，目前沒有人可以正確地回答。真正該問的是：當地震來臨時，你準備好了嗎？

台灣位於環太平洋的地震帶，地震災害無法完全避免。特別是花蓮地區更是處於菲律賓海板塊與歐亞板塊的交界點，地震發生本來就是可以預期的，因此過去花蓮地區一直是台灣地震最頻繁的地方。但是這次地震餘震非常多，而且有非常明顯的前震現象，因此讓很多專家學者與民眾直接聯想到1951年的花東縱谷地震系列，當時在短短兩個月內發生幾個規模超過7的地震，造成花東縱谷的嚴重災情。因此，有些專家學者提出呼籲，類似的地震系列可能發生，也就是未來幾周內更大的地震不能完全排除。

此外，也有人指出所謂的「百年大地震」即將來臨的說法，主要依據是東部花蓮地區分別在1815年、1920年曾發生過地震規模大於7的大地震，因此認為百年的周期大約已經到了，有可能重複發生類似的大地震。

雖然這些都是過去慘痛的災害，值得警惕，但是如果僅僅利用這些非常少數的樣本事件來推估未來大地震的可能性，從科學統計的基本理論上是沒辦法成立的。目前我們無法根據過去的資料直接證明花蓮短時間內會再發生大地震的可能性。反之，當然目前我們也無法完全排除未來發生地震的可能性。原因很簡單，因為大家都了解目前地震還是沒辦法預測。

既然目前地震沒辦法預測，真正值得我們關心的問題應該是「你準備好了嗎？」所謂的你，包括了一般民眾、社會團體及政府單位。一般民眾個人居家安全準備工作是不是完備？居民的住家是否安全？當地震發生時如何應對？社區防災觀念是否建制完成？民間企業團體如何對地震災害進行應變？政府對公共建築物（特別是學校、醫院等）防震安全評估是否充足？相關單位對地震危害度的評估調查是否足夠？上述相關問題才是值得我們去思考與討論的。

俗話說「多一分準備，少一分損失」。不用費心猜測地震哪時候會發生，因為答案很簡單，在台灣，地震隨時都可能發生。（作者為中央研究院地球科學研究所副所長）

(中國時報)