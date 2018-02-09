長照2.0的不確定年代

2018年02月09日 04:10 中國時報 陳雄文

隨著2016年的政黨輪替，我國長照制度的規畫也從開辦長照保險變成以稅收方式來支應長照財源。然而，稅收制大部分仍需仰賴如菸稅、遺贈稅等不穩定的機會稅，在稅收不如預期的情形下，政府的「長照2.0」才上路不久，經費就開始捉襟見肘。同時，長照2.0在服務提供與人力招募上也面臨各種不確定的因素。

首先，做為長照2.0主要架構的「ABC社區整體照顧服務模式」實施剛屆滿1年，衛福部就藉總檢討的名義，陣前換將並調整原有社區照顧服務的設計，鬆綁之後的A級單位不需要提供服務，角色轉換為專責擬定照顧計畫、整合照顧資源的「旗艦店」，不但在功能上與現行各地方政府的照管中心疊床架屋，更形同將政府核定個案所需服務、派案予其他服務提供單位等公權力「外包」給民間團體，未來A級單位恐怕淪為各方搶地盤的巧門。

再者，長照2.0上路初期，囿於舊有的招標制核銷程序過於繁瑣，常造成服務提供單位資金周轉的壓力，政府遂向全民健保取經，將原有的委辦、招標模式改為特約制。然而長照2.0的財源並非透過社會保險籌措，也不像全民健保有事權統一的健保局，再加上中央補助款仍需受限於立法院的審查，而各地方政府的財政與自籌能力又不一，因此，拼裝的特約制能否即時提供相關單位足夠的經費仍有待檢驗。

此外，衛福部為了提高照服員的薪資待遇、吸引更多人力投入，除了實施特約制外，還在去年底研擬新的支付制度，重點包括將個案的失能情況分為2～8等級（CMS），再依CMS等級與「照顧及專業服務」等4大類服務，各給予一定金額的個人額度或喘息服務給付額度，並提供照顧服務組合及支付價格，每項組合民眾需部分負擔16%，但超過CMS等級給付額度或不在組合中的服務項目則需完全自費。

衛福部的如意算盤是，如果把過去按時計費的給付方式改為論照顧組合計酬，則大多數照服員的薪水將能明顯提升。未料倉促實施的結果，不但服務提供單位、居服員對新制無所適從，案家也因收費模式改變、費用變相增加而怨聲載道，支付新制在今年上路後反而變成雙輸。

支付新制最大的問題就出在那份只為了迎合服務提供單位，而非以個案需求為主的照顧組合價目表。況且，長照的餅尚未做大，想要提高照服員的待遇有如緣木求魚，再加上照顧組合過於僵化、缺乏彈性，結果在有限的個人額度內，就連失能者的日常基本需求都無法滿足。

政府不該藉支付新制將加薪的成本轉嫁給失能者、增加民眾的負擔，更不需東施效顰般模仿全民健保，早日開辦長照保險、把餅做大，才是根本解決之道。（作者為前勞動部長）

(中國時報)