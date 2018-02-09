對付美國人要靠他

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中國時報

上月29日，湖南選出準備赴京參加13屆1次會議的全國人大代表，王岐山赫然在座，讓外界吃了一驚。去年十九大後，王岐山無職一身輕，中紀委書記讓位給趙樂際，連中委都不是，當時傳言王岐山曾說，「不可能一直工作，也該好好休息了。」外界不信，為習近平打虎立下汗馬功勞的王岐山，會在習邁入「新時代」之際功成身退。果不其然，事隔3個月，王岐山出山了。

現年70歲的王岐山，2012年任中紀委書記以來，與中共總書記習近平攜手掀起中共史上最大規模的反腐運動，5年來碩果纍纍，顯示兩人合作緊密無間，且彼此知之深甚，創下了中共史上最輝煌的掃貪紀錄。

王成為人大代表，絕非神來之筆，而是早安排就位。外界好奇的是，習果真是不按牌理出牌，以及王岐山未來必擔當重任。

習近平的人格特質就是敢於挑戰傳統。最鮮明的事例是，過去培養精英的「團派」，被公開指責「高位截癱」。團派造就多少領導人啊，像胡錦濤、李克強、李源潮都是，但習不信邪，去年整改「團中央」，今年再拔預算，如此做事的底氣令外界難預測他的下一步。

再說用人，習的標準很明確，就是韓非子「宰相必起於州部，猛將必發於卒伍」這套哲學，而且不在乎外界點評他愛用舊部，只要符合標準就用。「用人先識人」是主要堅持，如老同學陳希、中學舊識劉鶴、地方舊部蔡奇、陳敏爾等。

不過，與其說習不按牌理出牌，不如說習有自己的牌路。王岐山再出山，原因也在此。

習、王不僅在「知青年代」曾同睡上下炕，5年打虎共同經歷了驚濤駭浪，也讓兩人結成「死黨」。兩人性格近似，都具備果斷、執著、勇於擔當、強勢、善謀略且處變不驚的性格，對習來說，王岐山用在對處，一人抵千萬人。

以現有可能性觀察，王岐山確實可能出任國家副主席。歷史上看，國家副主席是顆活棋，可以是黨外人士如宋慶齡，可以是退休高幹如王震，更可以是紅色資本家如榮毅仁。王若出任國家副主席，根據分工，將兼任中央外事領導小組副組長，答案已很明顯，請出王岐山意在制美。

「國家崛起」後，大陸國際地位不可同日而語，習很清楚，國際關係大位屬中美關係，十九大後的對美頂層結構，如果股肱是升任政治局委員的楊潔篪及下月可能升國務委員的王毅，那麼王岐山便是綜攬全局的掌舵者，如此便形成對美關係全方位的「金三角」。

美國前駐華大使洪培博2015年曾說，王岐山（時任副總理）是出色的談判代表，非常聰明，他很厲害，對付美國人要靠他。「寧遇閻王，莫遇老王」，習近平或早料到，對付美國人就指望王岐山了。

(中國時報)

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