雷達消失點 測嘸黑鷹訊號

2018年02月09日 04:10 中國時報 黃力勉 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

飛安會人員8日搭乘海巡巡防艇出海，探測黑鷹可能在海底的位置。（黃力勉攝）

失聯第3天的黑鷹直升機NA-706海空搜尋未果，飛航安全調查委員會8日搭乘海巡隊巡防艇出海，前往黑鷹光點消失地點探測。飛安會主任調查官張文環表示，因海上風浪太大，探測結果須進一步分析。內政部則強調，目前救援人力未減少也「絕不打折」，搜救黑鷹在內政部心中永遠是最重要的。

空勤黑鷹直升機5日執行病患後送任務時失聯，截至昨天為止還沒有下落。內政部次長邱昌嶽表示，雷達訊號消失的位置在蘭嶼附近海溝，最淺的地方都有800公尺深，因此難以搜救，他更無奈地指出，可惜還沒有任何線索、「連定位都找不到」。

沒線索 連定位都找不到

邱昌嶽說，訊號發送裝置能維持的時間僅有30天，微波訊號還有可能被海底砂石蓋住，導致水面上的器具無法偵測。目前已經出動海軍艦艇持續搜救，尤其機上人員的生命比直升機重要，一定會盡一切力量，讓家屬放心。

此外，海巡隊昨出動100噸巡防艇，載著12名飛安會調查人員出海，調查人員帶著探測黑鷹的水下聽音器出海，前往黑鷹光點消失位置探測。

海象差 探測海底聲音難

海巡隊表示，8日海上風浪強勁，浪高達5公尺、最大陣風10級，人在船上根本無法站穩，因此探測過程非常辛苦。

飛安會主任調查官張文環指出，聽音器可聽到水下2000公尺的信號，但因為風浪強勁，船受到大浪侵襲讓探測過程艱辛，昨按規畫路線拖曳聽音器，搜尋黑鷹可能出現的地點，並在海上放置聽音器，因風浪太大，今天才會收回聽音器，分析蒐集到的資訊。

他說，飛機在水底下會出現37.5KHz的頻率，聽音器就是要收集此頻率，若可搜尋到，就能定位出黑鷹的位置。

空勤隊第3大隊第3隊長祝世全表示，雖然黑鷹失聯已經超過黃金72小時，昨仍出動7架次直升機前往附近海域搜尋，但沒有發現任何跡象，「但我們不會放棄任何希望，搜救將會持續進行！」

(中國時報)