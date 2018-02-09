狠父悶殺腦麻女嬰命危

2018年02月09日 04:10 中國時報 葉臻 、 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

40歲黃姓男子，7日下午4點多，因不堪照顧11個月、腦性麻痺的女兒，竟用塑膠袋套頭方式欲將她悶死，隨後報警自首「我殺了我女兒」，員警到場後通知救護人員前往搶救，幸運地將女嬰救回。警訊後，8日依家暴殺人未遂罪嫌將黃移送法辦，檢方複訊後聲押，法官裁5萬元交保。

警方表示，家住龜山區的黃男，自稱患有憂鬱症，與在小公司任職會計的太太，育有一名11個月大的女嬰，由於女嬰患有腦性麻痺，需要長時間有人在旁照顧，黃因無業，大部分時間都在家中照顧女兒。

7日下午4點多，派出所接獲黃男報案，冷靜地向警方自首稱「我殺了我女兒」，員警趕到現場時，女嬰已無呼吸心跳，通報救護人員到場後，立刻剪開女嬰衣服，施以心肺復甦術和自動體外心臟去顫器，女嬰在送醫途中恢復呼吸心跳，直至昨晚仍在加護病房觀察。

「我想要讓她早點重新投胎、人生重來！」黃案發後不斷啜泣，他向警方供稱，因為女兒患有腦性麻痺，照顧起來非常辛苦，7日下午心情低落之下，想到女兒未來的人生都會比普通人困難，還有很長的路要走，死了反而是種解脫，決定一不做二不休，竟拿起手邊的塑膠袋，套住女兒的頭將她悶死，直至女兒不再掙扎，再打電話報警自首。

黃男妻子第一時間接獲警方通知，立刻從公司趕回家中，但因女兒已被送醫急救，隨即又趕往醫院探視女兒。不過，黃妻因過於震撼，情緒不穩，由社工持續關心中，

桃市社會局指出，黃男未列冊也沒有領身障補助，無法確定有無精神疾病，小女嬰則因出生缺氧導致腦性麻痺，11個月大，卻像4個月的嬰兒，持續健保早療復健中，因黃家一家3口經濟無虞，所以非社會局列管家庭。全案由檢警偵辦中。

(中國時報)