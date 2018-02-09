步上再審之路 蘇炳坤激動落淚

2018年02月09日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

蘇炳坤被控在32年前持刀搶銀樓遭判刑15年確定，蘇入獄服刑2年後獲保外就醫，2000年由前總統陳水扁對他特赦免除罪刑。為證明自己清白，17年後他聲請再審高院裁准，創下司法史上總統赦免後獲再審的首例，檢不服提抗告，最高法院8日駁回，蘇案確定可以開始再審，讓蘇炳坤激動地痛哭失聲。

「為了這一刻，足足等了31年！」蘇炳坤得知檢方抗告遭駁回後，相當激動，他向媒體說，妻子前幾天到廟裡求得上上籤，籤詩內容暗示他的官司即將撥雲見日。

1986年3月23日，新竹金瑞珍銀樓發生搶案，老闆陳榮輝被歹徒砍傷，主嫌郭中雄落網後在警察刑求下指蘇炳坤也參與犯案，隔年郭男遭判刑16年、蘇判15年定讞；蘇後獲特赦，去年向高院聲請再審獲准；但檢方認為原有罪確定判決，既經特赦，宣告其罪刑無效，再審標的已經不存在等情形，提出抗告。

最高法院指出，再審和特赦，不相排斥，因為特赦難謂完全等同無罪，又未能回復名譽，亦不符合刑事補償要件；而再審獲改判無罪，則屬清白之身，蘇炳坤雖受總統特赦，但為其利益准予再審，仍有審益，外國案例也同此見解，准予再審。

此外，蘇提出陳文昌檢察官履勘現場筆錄，足認共犯郭中雄供述不實在，高院認為符合新定再審要件，最高法院也認為於法、於理、於情，均無不合。

(中國時報)