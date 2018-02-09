關渡宮藝術營 繪畫大師教祕技

「關渡宮藝術教育工程─大師系列」活動第2梯次著重油畫，學生向講師請益。營隊學員並拿著作品大合照。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導

寒假已開始，關渡宮與中國時報、百齡高中合作舉辦2梯次「關渡宮藝術教育工程─大師系列」活動，讓家住大台北地區、就讀美術班或家境清寒學生參與，接受名畫家或藝術家親自指導繪畫手法，並與大師一起創作。第2梯次8日開課，課程著重油畫，學生都把握機會與講師請益。

關渡宮藝術教育工程活動已舉辦多年，每逢寒暑假都會舉辦4天營隊，今年寒假共舉辦2梯次活動，第1梯次以教授水彩為主，第2梯次則是油畫，所有課程前3天都先由專業美術老師講解技法，最後1天再安排與大師共同創作，邀藝術家陳正雄、水墨畫家楊小寧擔任指導老師。

參與營隊的台北市百齡高中國中部學生張芝瑜說，國中美術班階段不會學到油畫，多半都是水彩、鉛筆素描，若要學油畫，一般只能到坊間畫室，這次有機會嘗試畫油畫，而且還能與藝術家一起創作印象派作品，讓她覺得新奇又有趣，獲益匪淺。

她說，油畫跟水彩比起來，優點是可以修改，但油畫顏料通常需4到5天才能乾，礙於營隊時間有限，加上最近天氣潮濕，雖然使用快乾劑，作品還是感覺濕濕的，因此如何掌控顏料的濃淡，就顯得特別重要，也是這次課程的難度所在。

關渡宮常務董事黃正雄說，關渡宮近年來強調社區、藝術教育，提供弱勢學生畫具、材料、課程和師資，希望培養他們的興趣與藝術專長，因此，董事會已通過今年也會繼續和中國時報一起推動扎根藝術基礎教育的活動。

(中國時報)

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