五月天捐500萬重建家園、范范淚憶921舅媽遭埋、 Ella解囊百萬

2018年02月09日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

五月天愛心不落人後，為花蓮地震捐出500萬元。（資料照片）

范范（左）黑人夫妻共同捐出200萬元。（取材自微博）

花蓮6日發生規模6大地震釀重災，全台總動員出錢出力，五月天所屬的相信音樂8日宣布，五月天代表相信音樂全體捐出500萬至花蓮縣社會救助金專戶，關懷救災協助重建家園。而陳嘉樺（Ella）所屬的華研國際員工前天捐出1日所得，心繫災情的Ella也在第一時間捐出100萬元賑災。楊丞琳也拋磚引玉，決定捐出100萬，幫助需要幫助的災民。

五月天向來愛心不落人後，慷慨解囊，被網友稱讚是「暖男天團」，相信音樂則在臉書上表示：「心繫花蓮，願花蓮平安，也辛苦所有的救援人員。」地震發生當時，丁噹人在21樓，她死命抓著家具不放，雖她早已來台10年，仍受到不小驚嚇；近日天氣寒冷，她以往在老家杭州雖遇過下雪，但大陸室內幾乎都有暖氣，因此在台灣反而覺得很冷，為此到處找暖氣，但跑了三家都沒買到。

范范黑人捐200萬

范瑋琪（范范）昨出席書展活動，她回憶921大地震時舅舅和舅媽被埋在瓦礫堆下，忍不住當場哽咽泛淚：「舅舅握著舅媽的手，越來越冰冷，5小時後舅舅被救出，舅媽卻離開了。」由於經歷過地震的生離死別，她和老公陳建州（黑人）宣布捐出200萬元幫助救災。

范范透露花蓮地震當晚，飛飛翔翔都已睡著，隔天起床看到新聞才童言童語說：「房子搖搖搖。」她和黑人不忘機會教育孩子地震的可怕，家裡也會準備地震包，隨時做好防災準備。日前宥勝因女兒不收玩具當場撕毀，做法引爭議，范范說：「我是老媽子型，會用唱歌的方式說：『小朋友收玩具，加油加油。』而且小朋友會有競爭意識，有時候哥哥收了弟弟就會跟著收，如果兩個人都拋棄媽媽走掉，我就會默默開始收。」

一起為花蓮禱告

張震嶽在蘇花公路恢復通車後，火速趕回花蓮看家人，很擔心還會有更大的地震，他在花蓮開設的酒館因強震有些微受損，昨宣布暫停營業，「這兩天花蓮強震、餘震不斷，谷慕滋也遭侵襲，周二晚上的客人抱歉讓你們受驚。安全優先，我們不會貿然營業，請朋友們諒解，而且店內有損失，災區也在搶救中，一起為花蓮禱告，快快雨過天晴。」

(中國時報)