阿部寬自比27度男 「冷熱適中讓人放心」

2018年02月09日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

阿部寬戲路廣且演技獲肯定，受到各年齡層觀眾喜愛。（蘇蔓攝）

日本男星阿部寬8日來台代言三菱重工空調新品，還對花蓮大地震災民慰問送暖，捐出1000萬日圓（約270萬台幣）賑災，並現場學中文拜早年說：「新年快樂，閤家平安！」

身高189公分的阿部寬一出場即引來呼聲，他先用中文說「大家好」，接著語調嚴肅對日前發生的花蓮大地震災民表示慰問之意，願災害能減至最低，也為救災人員們加油打氣，盼大家能早日回復安穩的生活。

他代言空調，被問若以室內溫度比喻，覺得自己是溫度幾度？他想了一下說：「大概27度吧！」問他「27度的男人」是什麼感覺，他害羞笑答：「冷熱適中，讓人放心，就像不必蓋被也很舒服的感覺吧！」

曾客串台劇

他曾演出過與日劇《半澤直樹》同一原著作者的《下町火箭》，當中描述對工業製造的執著與熱忱，他說：「演過那樣的角色後，會不自覺去看工業產品細部，這次能代言優質產品，感到很榮幸。」

阿部寬1983年參加男性時尚雜誌選拔模特兒獲優勝，開啟了演藝之路，成為演員後雖曾經歷低潮，但人氣再起後作品不斷，還在1997年客串過台劇。演藝資歷長、53歲的他不擔心年齡增長，他說：「只要好好享受每一天，時常抱持愉快心情。」

(中國時報)