周董掏200萬籲有力出力

2018年02月09日 04:10 中國時報 蔡琛儀 、 徐桐炘 報導

周杰倫昨宣布捐出200萬元，愛心不落人後。（資料照片）

田中麗奈曾在花蓮拍戲，用手寫信表達對當地的關切之意。

花蓮6日晚間發生規模6強震，造成嚴重災情，周杰倫（周董）和老婆昆凌除了透過臉書替災區祈福，並感謝辛苦的救災人員，也持續關心救援狀況，昨周董所屬的杰威爾音樂表示，將捐款200萬元至花蓮縣社會救助金專戶，為災區的重建之路略盡棉薄之力，也盼大家能夠有錢出錢、有力出力。昆凌則在臉書分享防災知識，表示最近可能餘震不斷，呼籲大家平常要準備好地震包，地震來臨也要找好安全的角落。

賀歲片《花甲大人轉男孩》8日舉行首映，導演瞿友寧率盧廣仲、嚴正嵐、蔡振南、康康和王彩樺等23位演員一同出席，過去賀歲片向來都帶著歡騰氣氛舉行首映，但因6日發生的花蓮大地震造成多人傷亡，演員不約而同放棄原本準備好的火辣花俏服裝，改以低調裝扮出席首映，由盧廣仲帶著眾人特地獻唱歌曲〈一定要相信自己〉，為震災居民加油打氣。

田中麗奈寫中文關心

瞿友寧表示拍片遇到困難時就會聽〈一定要相信自己〉，飾演「花明」的劉冠廷則總在失眠時聽該首歌入睡，因此劇組盼用音樂帶給受災戶力量。片中恰好有地震畫面，被問是否感到巧合？瞿友寧表示當然不希望發生，但台灣地震頻繁，只能透過電影傳遞正能量，並帶給影迷溫暖和安慰。

盧廣仲去年才到過花蓮演唱，昨也心繫災情，承諾捐出接下來數場添翼校園演唱會的唱酬給災區。該片9日全台上映。

台日合作電影《盛情款待》邀請日本知名女星田中麗奈和王柏傑共同演出，因該片曾在花蓮取景，田中麗奈聽聞震災後相當關心，先是親手寫下43個中文字為台灣災情祈福，「我很擔心，希望災害不要再擴大，祈禱大家能快點恢復。」昨又轉發電影官方臉書文章，表示劇組拍攝的花蓮民宿目前都很平安，也為台灣和花蓮加油！

(中國時報)