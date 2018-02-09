福容組義煮團溫暖災民胃

2018年02月09日 04:10 中國時報 何書青 報導

台北的王朝大酒店每日免費提供10間客房，供災民入住。（王朝大酒店提供）

花蓮大地震各界賑災行動愛心滿滿。福容大飯店漁人碼頭店「金牌主廚」鍾易庭，在7日地震發生當下就號召廚師團隊、集結成義煮團，與花蓮福容蔡坤城主廚及傑米料理合作，從7日凌晨3點開始備料，下午5點半端上熱騰騰的菜、飯及湯品，讓現場災民及救災隊員享用，7日發放約200人份餐食，8日更加碼到300份。

接獲廚師手中熱菜的災民表示：「家園暫時回不去，也不知道要吃什麼，好險有師傅們的熱湯跟飯菜，覺得好溫暖。」義煮團駐點在花蓮的中華國小，將持續提供民眾早、中、晚餐，直到搜救行動結束。

王品集團旗下唯一的花蓮門市店西堤牛排國聯店也位於重災區，但西堤員工仍打起精神籌畫捐血送牛排券的活動，希望幫助更多花蓮鄉親。在9日至10日2天，民眾只要到花蓮市2個捐血站（中山路一段170號、中山路231號3樓），就有免費西堤牛排券1張；此外，全台民眾到各縣市指定捐血點（新竹與高雄捐血中心除外），符合資格、完成捐血者，也能獲得西堤牛排5折券1張。（詳情請洽0800-440-800）

此外，台北王朝大酒店雖在北部，但也熱心加入援助行列，到2月11日免費提供10間客房，讓受災戶和花蓮統帥飯店受災住客有安身之處，最多可連續住5晚，並每日提供2客早餐；同時，對內也鼓勵員工響應愛心捐款，將把善款捐至花蓮縣社會救助金專戶（賑災指定捐款）。

(中國時報)