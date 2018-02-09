2018年02月09日 04:10 中國時報 尤嬿妮 、 蔡琛儀 報導

Summer昨穿一身貴氣的仿毛皮大衣。（蔡琛儀攝）

林熙蕾（後排右）昨與老公、2個女兒一同出席。（蔡琛儀攝）

Erika昨獲最佳造型獎第三名。（蔡琛儀攝）

唐從聖（右）昨帶老婆出席尾牙宴。（尤嬿妮攝）

蕭敬騰（老蕭）今年兩岸尾牙共接7場，粗估吸金約8500萬元，他大方回饋旗下員工，不僅年終送出2至6個月，昨喜鵲娛樂尾牙抽獎最大獎項高達20萬元，還開出最佳造型獎達5萬元，且保證人人有獎，讓現場24桌員工及賓客全都嗨到不行。

不過身為花蓮人的老蕭仍心繫震災災情，除了第一時間以電競俱樂部名義捐出200萬元，也不忘送上新年新希望「花蓮平安，大家平安，全世界都平安」，他的經紀人Summer也說：「平安最重要，平安什麼都有機會。」年關將近，老蕭工作滿檔，連除夕也要工作，一路忙到大年初一才能放4天假。

昨尾牙穿搭主題為「穿金戴銀」，喜鵲旗下藝人包括林熙蕾、獅子合唱團、小宇、Erika、胡鬧一番都到場，唐從聖也低調帶著老婆現身。大家都相當認真穿搭打扮，老蕭將頭髮吹成超級賽亞人造型，穿上內裡金光閃閃的外套，光頭髮的吸睛度就爆表；Summer則穿上貴氣十足的仿毛皮外套，一身閃亮；林熙蕾則帶著老公楊晨和一對女兒到場，老蕭一見到乾女兒心心，開心上前打招呼；羅時豐則穿上全黑大衣，內裡則穿上金色緊身上衣，健壯胸肌若隱若現。

李炳輝共襄盛舉

資深歌手李炳輝昨也共襄盛舉，並帶著手風琴現場獻唱〈愛拚才會贏〉、〈流浪到淡水〉、〈來去夏威夷〉等曲，他還不忘提醒大家自己的71歲生日快要到了。

(中國時報)