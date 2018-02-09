高偉光爽被迪麗熱巴倒追

高偉光（左）和迪麗熱巴劇中談千年的虐戀，愛情談得揪心。

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中國時報
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趙又廷（右）與楊冪合演《三生三世十里桃花》是經典作品。

中天玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》3月5日起，晚間8點在中天綜合台36頻道播出。該劇在大陸曾創下400億播放神話，大陸演員高偉光因演出東華帝君一角人氣暴漲，他在劇中被迪麗熱巴飾演的「白鳳九」猛烈追求，他卻不為所動，態度依舊高冷毒舌，被粉絲封為現代版「毒舌總裁」。

高偉光笑稱不是首次被迪麗熱巴倒追，以前合作的戲劇也有倒追劇情，「被那麼漂亮的女孩子倒追，還是挺爽的」。迪麗熱巴則哀怨說每次和高搭戲，一定是她倒追，希望下次可以換高追求她。高偉光、迪麗熱巴劇中歷經千年虐戀，愛情令觀眾揪心，「東華鳳九」CP人氣不亞於趙又廷、楊冪飾演的夜華與白淺，續集一度傳出白鳳九、東華帝君換人演，引起粉絲強烈反彈，最後公布仍由原班人馬擔綱，粉絲才鬆口氣。

楊冪旗下藝人發光

高偉光和迪麗熱巴都是楊冪工作室旗下力捧藝人，他在戲裡白髮造型帥氣有型，其實吃盡苦頭，「因為白髮不完全是真髮，還混合假髮，所以髮網需要箍得緊一點，讓整個臉繃得很緊，感覺血液無法循環，第一天戴的時候我就想，真要這樣拍一天會變面癱」。所幸時間久了也漸漸習慣，高偉光還說，因為假髮比真髮更容易毛躁，拍完戲都會非常毛，「每次化完妝都會綁一個塑膠袋在頭髮後面，看正面很帥，後面很逗。」

(中國時報)

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