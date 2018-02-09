金子昇「人都來了」大方露肉

2018年02月09日 04:10 中國時報 專訪溫博鈞

日本演員金子昇、柴本幸參加愛情輕喜劇《紡綞蟲的記憶》演出，來台出席首映記者會。金子昇有不少裸露鏡頭，自爆被導演要求穿上後空內褲大玩「SM」，讓他直呼：「台灣導演發揮空間真大！」柴本幸一身素雅和服，她說：「這是為了向台灣觀眾們表達敬意。」她表示參與此製作十分愉快，和台灣演員們建立深厚感情。

金子昇出道近20年，是日劇熟面孔，43歲的他凍齡有方，問他保養訣竅，他說：「就只是不要想太多！每天想著明天會有什麼愉快的事情，少給自己壓力。年齡雖然增加了，我大概內心還是個中學生吧！」

柴本幸苦練中文

提到拍攝趣事，他迅速拿起手機找照片，露出一副想現寶的笑容，結果是一張他在拍攝現場穿著後空式丁字褲大玩「SM」的照片，他邊回想邊笑說：「導演問我敢不敢穿，我說我人都來了，能說不敢嗎？」

曾主演NHK大河劇的柴本幸飾演嫁到台灣的日本媳婦，之前沒學過中文的她為戲苦讀，某種程度已能溝通，不愧出身名門大學，不過她覺得「ㄓㄔㄕ」和「ㄜ」的發音很難，她說：「畢竟日文裡沒這個音嘛！」

柴本幸特別喜愛台灣人的性格，在劇組中和人人打成一片，並與劇中演員瑤函沂、潘奕如感情極好，三人常私下聚會，有次潘奕如身體不適，柴本幸貼心赴潘家中看潘，成了名符其實的「閨密」。

(中國時報)