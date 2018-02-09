親山舒活小旅行－文青必訪IG打卡聖地 青楓步道

2018年02月09日 04:10 中國時報 報導蔡淑微

青楓步道沿途有層疊梯田和潺潺溪水，還能近距離觀賞美麗花田。

若時間充裕，不妨順道一遊「水車寮步道」及「頂湖環狀步道」。

青楓步道沿途有層疊梯田和潺潺溪水，還能近距離觀賞美麗花田。

想要拍出森林系的空靈感和花海系的浪漫感？隱藏在台北市竹子湖裡的「青楓步道」，絕對可以滿足你的心願，讓你輕鬆拍出朋友狂讚的IG美照！

曾是天然堰塞湖的竹子湖，在湖水退去後留下肥沃的土壤，因此形成一處農村聚落，發展至今已成為眾所皆知的「海芋花鄉」，近幾年又陸續開始種植繡球花，花季正好接在海芋之後，更為竹子湖的春夏季節增添了不少美麗景致。在竹子湖有一處青楓林秘境，經臺北市政府工務局大地工程處改善林中沖蝕土徑，成為平緩好走的木棧道，並營造賞楓平台供遊客休憩使用，相當適合全家大小一同出遊，恣意享受被大片青楓林環繞的浪漫與空靈氛圍。

除了『青楓步道』，竹子湖主線綿延數里的海芋大道，同樣也是賞海芋花田及繡球花田的最佳地點，沿途還有許多特色餐廳，讓來此遊玩的民眾們可以一邊欣賞當地的溪流生態及梯田景觀，一邊飽嚐鮮甜山菜；走在竹子湖頂湖段的溪畔步道，還能遠眺小油坑的硫煙繚繞，如此夢幻山景，當然不能輕易錯過！

青楓步道怎麼去

想前往青楓步道的民眾，建議搭乘小9公車，或至陽明公園搭131號公車至水尾橋下車。

(中國時報)