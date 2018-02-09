親山舒活小旅行－文青必訪IG打卡聖地 青楓步道

青楓步道位於青楓林中，環境幽靜空靈，其中上有賞楓平台供遊客休憩使用。

友善列印
中國時報
報導蔡淑微
青楓步道沿途有層疊梯田和潺潺溪水，還能近距離觀賞美麗花田。
若時間充裕，不妨順道一遊「水車寮步道」及「頂湖環狀步道」。
青楓步道沿途有層疊梯田和潺潺溪水，還能近距離觀賞美麗花田。

想要拍出森林系的空靈感和花海系的浪漫感？隱藏在台北市竹子湖裡的「青楓步道」，絕對可以滿足你的心願，讓你輕鬆拍出朋友狂讚的IG美照！

曾是天然堰塞湖的竹子湖，在湖水退去後留下肥沃的土壤，因此形成一處農村聚落，發展至今已成為眾所皆知的「海芋花鄉」，近幾年又陸續開始種植繡球花，花季正好接在海芋之後，更為竹子湖的春夏季節增添了不少美麗景致。在竹子湖有一處青楓林秘境，經臺北市政府工務局大地工程處改善林中沖蝕土徑，成為平緩好走的木棧道，並營造賞楓平台供遊客休憩使用，相當適合全家大小一同出遊，恣意享受被大片青楓林環繞的浪漫與空靈氛圍。

除了『青楓步道』，竹子湖主線綿延數里的海芋大道，同樣也是賞海芋花田及繡球花田的最佳地點，沿途還有許多特色餐廳，讓來此遊玩的民眾們可以一邊欣賞當地的溪流生態及梯田景觀，一邊飽嚐鮮甜山菜；走在竹子湖頂湖段的溪畔步道，還能遠眺小油坑的硫煙繚繞，如此夢幻山景，當然不能輕易錯過！

青楓步道怎麼去

想前往青楓步道的民眾，建議搭乘小9公車，或至陽明公園搭131號公車至水尾橋下車。

(中國時報)

金子昇「人都來了」大方露肉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。