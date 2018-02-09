2018年02月09日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

LOUIS VUITTON New Square Monogram手袋，價格未定。（LV提供）

LOUIS VUITTON Archlight休閒鞋，3萬8000元。（LV提供）

首次合作的張軒睿（左）與瑞瑪席丹，各自穿上LV 2018春夏裝束，演繹不同的前衛時空旅行靈感，兩人腳上穿的最新鞋款更各自有戲，張軒睿穿Woodcut皮鞋5萬3000元，瑞瑪穿Archlight休閒鞋3萬8000元。（陳俊吉攝）

怕熱的謝佳見以一襲LV 2018春夏系列白色高領內搭配Split藍灰色拼接西裝，現身昨晚新品發表酒會，計畫要回馬來西亞過年的他，還會依照習俗拿到爸媽給的紅包。（陳俊吉攝）

Akemi身著LV早春系列豹紋外套、漸層短裙，露出修長美腿，當被問到是否會與錦榮度過情人節時，她則回當時不在台灣，要跟最愛的爸爸及家人一起度過，拿Petit Noe手袋12萬1000元。（陳俊吉攝）

王家梁選穿黑色高領上衣搭配夏威夷圖紋雙層襯衫，營造夏季風格，並默認與曾沛慈的戀情，並請大家給他們一些空間。（陳俊吉攝）

LOUIS VUITTON Honolulu涼鞋，4萬7900元。（LV提供）

LOUIS VUITTON Monogram Pacific Outdoor Messenger手袋，7萬3000元。（LV提供）

新生代演員瑞瑪席丹與張軒睿，昨（8日）受法國精品LOUIS VUITTON之邀演繹2018春夏男女裝束，穿上品牌最新系列的兩人，充分感受到不同的旅行靈感。趁過年空檔換了新髮色的張軒睿，透露之前沒什麼機會出國的他，對身上紅色襯衫印著的夏威夷圖騰十分喜愛，甚至動了想去馬爾地夫或泰國普吉島的念頭。但坦言不會游泳的他，笑稱會穿著救生衣從事香蕉船等水上運動。

瑞瑪天天情人節

相較起來旅行經驗滿滿的瑞瑪席丹，在寒冬中以運動短褲造型現身，還表示跟之前在雪地中穿比基尼的感覺比起來不算什麼。常藉旅行犒賞自己的她，過年則想改包紅包犒賞家人，至於即將到來的西洋情人節，目前與外籍男友穩定交往中的瑞瑪，則透露要等男友飛來台灣時再議，但率真的她也遮不住甜蜜心情，稱讚男友選禮物的品味很好，更補充道：「天天都是情人節。」

而同樣以旅行為DNA的LOUIS VUITTON，2018春夏穿梭不同時空，女裝創意總監Nicolas Ghesquiere自紐約大都會博物館的18世紀歐洲貴族織錦緞長袍為靈感出發，運用壁紙印花、刺繡上身混搭運動短褲或反褶煙管褲型，打造視覺衝擊感。全新推出的Archlight休閒鞋則以誇張的鞋底及延伸腿部線條的獨特設計穩占話題單品，新推出Square系列方包與融合復古醫生包細節的Speedy Doctor包款亦可愛吸睛。

男裝注入運動元素

男裝方面，設計師Kim Jones送上一趟島嶼旅行，充滿機能潛水布料、夏威夷印花的單品，揮灑十足運動元素。全新配件則染上黑白Split及Pacific深鈷藍色調，搭配Monogram Outdoor系列中大量使用的繩索、登山環扣元素，注入十足好動青春活力。

另品牌更選於昨晚在台北松山文化創意園區舉行新品發表酒會，亦吸引謝佳見、Akemi、蔣雅淇、王家梁等人參與。

(中國時報)