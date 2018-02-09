克蘭詩先生 讚氣墊粉餅上鏡

2018年02月09日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

克蘭詩第一家美妍中心。（克蘭詩提供）

克蘭詩創辦人賈克古登先生（左一）攝於第一家克蘭詩專櫃。（克蘭詩提供）

克蘭詩水感裸肌氣墊粉餅SPF50 PA+++，1500元。（克蘭詩提供）

克蘭詩V型緊緻抗引力精華20周年紀念版75ml，3430元。（克蘭詩提供）

克蘭詩創辦人賈克古登克蘭詩先生1954年在巴黎首創美妍中心，自此以專屬護膚手法奠定口碑， 他也打造了首瓶訴求百分百植物萃取的「身體調和護理油」，成為當時法國女人的最愛，他說，「出於對女性的熱愛和尊重，我創立了克蘭詩。」

傳承創辦人精神的克蘭詩家族，擁有緊密的情感連結，昨日克蘭詩管理董事會主席奧利維古登克蘭詩博士訪台，接受本報專訪，分享品牌年度重心，他談及，今年會針對屆滿20周年的「V型緊緻抗引力精華」有大動作慶祝與宣傳，另外也將發表「水感裸肌氣墊粉餅」、「誘吻水脣露」等新品。

奧利維古登克蘭詩觀察，受惠於社群媒體興起，人人愛自拍打卡上傳，消費者更注重上鏡後的容貌，因此也帶動全球美妝成長，不只是女人瘋美妝，男生也越來越重視底妝，他親自試用水感裸肌氣墊粉餅，就覺得拍照前用氣墊粉餅能讓自己看起來更上鏡。

除了美妝推陳出新，克蘭詩SPA美妍中心今年將結合新型態消費習性，打造兩間全新概念店，讓繁忙的都會女性，只需30分鐘，就能在概念店中享受難得的放鬆時刻。

(中國時報)