設計師方序中 為愛牌引言

三宅一生本次藉旗下之PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE，第三度推出田中一光聯名系列，並以招牌縐褶面料展示藝術家作品中的生命力。（ISSEY MIYAKE提供）

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中國時報
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平面設計師方序中出席愛牌三宅一生台灣限定展覽開幕活動，分享對田中一光作品的感觸。（ISSEY MIYAKE提供）
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE x 田中一光聯名系列立體球狀包，各1萬2800元。（陳張眾攝）
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE x 田中一光聯名系列涼鞋，2萬2800元。（陳張眾攝）
PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE x 田中一光聯名系列繩結手拿袋，9800元。（陳張眾攝）

三宅一生3度藉旗下支線PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE（以下簡稱PP），推出向已故平面設計師田中一光致敬的聯名系列，昨（8）日舉辦全球獨家新品企劃展，品牌好友、平面設計師方序中為展引言，他之前就看過田中一光作品，對以服裝的方式再次呈現，稱其為人體和藝術的對話，「每個作品都是一種說話的方式，附著在身上時，又會是不同的狀態。」

繼前兩次以浮世繪、水墨圖騰為主題，PP本季聯名系列則擷取田中一光《漸層》、《仕事：Q》和《繩結》等作品，以其律動於鮮亮色彩的經典縐褶布料上，配合穿著者的身體動態，帶出流動般的生命力。展覽即日起至3月12日在台北遠企購物中心天碟廣場舉辦。

(中國時報)

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