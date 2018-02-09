2018年02月09日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

Atelier Swarovski Moselle手鍊，9990元。（Swarovski提供）

Atelier Swarovski Moselle金色耳環，1萬2900元。（Swarovski提供）

Atelier Swarovski Graceful Bloom垂式耳環，6490元。（Swarovski提供）

中國年節將到來，朴信惠佩戴Atelier Swarovski Core Collection Moselle金色和紅色飾品，示範亮麗的拜年裝。（Swarovski提供）

農曆春節即將到來，韓國女神朴信惠穿戴施華洛世奇（Swarovski）最新登場的Atelier Swarovskia飾品，不論是鑲嵌黃色寶石的金色飾品，或是裝飾紅色寶石和漆器的首飾，輕鬆裝扮喜氣洋洋的拜年裝，舉手投足散發女神風光。

朴信惠是Swarovski廣告代言人，繼去年底為品牌拍攝喜氣洋洋的耶誕節廣告，成功拉抬節慶檔期的買氣後，品牌再度在中國農曆春節前夕推出一支短影音，影片中朴信惠為了赴宴忙著梳妝打扮，對著手機自拍，又是送秋波、又是拋媚眼，模樣十分可愛。

施華洛世奇的Atelier Swarovski系列設計風格華麗，適合出席正式晚宴或派對，主季主打華麗的金色與喜氣的紅色，不論是尾牙春酒或春節拜年，都可為整體造型加分。

(中國時報)