花蓮震災送暖 通路總動員

2018年02月09日 04:10 中國時報 郭家崴 、 陳大任 、 吳娮翎 、 石欣蒨 、 吳奕萱 報導

針對花蓮大地震，各零售通路與知名品牌踴躍提供物資及捐款。前（7）日先有和泰大金空調捐300萬元、台灣Panasonic捐1000萬元、宏碁捐出500萬元，以及全國電子捐款200萬，昨（8）日燦坤集團捐300萬元、Sony在台集團齊捐300萬元、大同聯合集團內各公司共捐1千萬元、CHIMEI集團捐款500萬元。

新光三越昨捐款1000萬元、微風捐款250萬元；日本豐田汽車深感東日本311震災時受台灣協助，捐贈1000萬日圓給台灣；台灣和泰、國瑞汽車集團亦由集團成員及經銷商共同捐款新台幣1500萬元。台北101從7日至9日晚間在59、60樓北面LED螢幕，以及頂冠電視牆打上「花蓮加油 天佑台灣」字樣祈福，盼災民早日度過難關。

捐款捐物資 還提供場地

家樂福花蓮店提供民生物資救助和場地讓災民休息；全聯在花蓮有13店，除重慶店外昨12店皆恢復營業，不只提供賑災物資，全聯慶祥基金會也開放專線救助，花蓮辦公室電話（03）8542-489、台北總會電話（02）8509-5188。HAPPY GO啟動「花蓮地震」愛心捐點專案，除捐出30萬點也呼籲百萬卡友捐點。

遠百花蓮店和愛買花蓮店7日停業1天善後清理，確保軟硬體安全。遠百新館昨午3時起部分專櫃復工，已停用的舊館被列為危樓，1樓外牆有鋼筋外露嚴重扭曲變形，今（9日）會施工補強結構，讓附近居民安心。

家電免費維修 即時報修

愛買昨恢復營業並成立防災商品專區，9至11日指定3C家電全面88折；加入花蓮店line好友可獲200元平安祈福紅包滿額抵用金，期間單筆消費滿1288元可抵用，預計回饋總金額200萬元。

企業也發起維修服務，Sony啟動災區產品支援及維修服務，燦坤即日起安排維修工程師進駐花蓮4門市提供災區小家電免費維修、大家電即時報修。特力集團旗下通路特力屋與HOLA特力和樂當地門市捐贈花蓮縣社會處地墊106組等，特力屋花蓮店協助受災民修復作業。

各大超商7日起便聯合響應小額募款，可依各家機台不同捐贈，最低100元、最高2萬元台幣，款項將統一捐至花蓮縣府設立「1070206花蓮賑災指定捐款」專戶。

(中國時報)