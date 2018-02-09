試車搶先報－LEXUS LS350 跑格豪華旗艦車

LS350擁有比前代更長、更低的車身，外觀融入Coupe跑車輪廓，前後輪拱隆起超過肩線的大膽設計，加上重新詮釋的紡錘型水箱護罩，展現相當前衛的造型。（陳大任攝）

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中國時報
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LS350儀表資訊集中、方便閱讀，讓車主可以更專心於駕駛車輛，多功能方向盤附換檔撥片的設定亦更加符合自駕的需求。（陳大任攝）
LS350排檔桿採取短版設定，大小剛好貼合手掌，後方是資訊整合操控介面，右側為置杯架，上蓋為LS350專屬的鋁木鐳雕飾板，有著高貴典雅的質感。（陳大任攝）
LS350座椅的舒適度相當高，雙前座都具有記憶功能，內裝設計有著流動的線條感，相較歐系旗艦車款略為剛硬的設計風格，反而更多了一份柔性美。（陳大任攝）
LS350後方左右兩席仍提供獨立的閱讀燈、照明化妝鏡，右方主座也可藉由中央扶手上的按鍵，遙控移動右前座拉開腳步空間。（陳大任攝）

LEXUS LS350預計年後發表上市，已接單逾50張，是目前最熱門的旗艦級豪華房車之一，尤其在歐系品牌旗艦車系不斷朝縮小引擎排量發展，LEXUS仍堅持以大排量引擎級距競爭，LS 350雖為旗艦家族中入門款，3.5L V6大排量引擎擁有315hp/38.7kgm充沛動力，本報搶先試駕的體驗是LS350更偏向適合於自駕的大型豪華房車。

LEXUS LS車系去年底發表，LS500、LS 500h高規旗艦先推出，LS350預計在年後上市。LS車系的出現，讓消費者更加重視乘坐舒適性、動力輸出及平順性、靜肅性、生產品質、耐用度等等細節，為LEXUS在豪華車市搶得席位，第5代LS做了更大幅的突破，外觀更有跑格，內裝則更加注重細節氛圍的營造。

LS350軸距長達3.125公尺，車長達5.235公尺，完全滿足豪華旗艦的車格架勢，座艙內的寬敞舒適，尤其座椅的彈性適中，不過若是細看規格及駕駛座艙，明顯是駕駛者導向的風格，例如採用與LC旗艦雙門跑車相同基礎的後驅底盤，駕駛模式選項切換是在儀表上方的旋鈕、多功能方向盤附換檔撥片等等，讓車主可以在平順與激情之間轉換。

LS350接單價為367萬元，年後會公布售價，不過對照先前LS500、LS500h接單價與定價相差20萬元的前例來看，347萬元的可能性很高。

(中國時報)

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