神祕女email傳情 作家寫書回應

阮慶岳作品《神祕女子》，小說情節描述一名中年男作家，點火燒掉神祕女子寄來的粉紅信封信紙，但現實中阮慶岳的神祕粉絲，寄來的是上百封燒不掉的email，幾乎被他刪除殆盡。（陳信翰攝）

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中國時報
／專訪

書展周到來，出版社紛紛舉辦活動，讓作家和書迷面對面，然而這卻是作家阮慶岳心中隱隱擔憂的，「從3年半前開始，有名神祕女子每周寄來一兩封email，用親密的口吻對我傾吐心意，到現在至少寄了150封，甚至會出現在我的講座活動中，遠遠地看著我。」

不堪其擾的阮慶岳，一年半前決定以這名神祕女子為素材寫小說，然而在寫作過程中，逐漸有新的體悟，「剛開始對她的來信心中充滿厭惡感，後來覺得一個人持續被拒絕3年半，卻始終不動搖，這樣的堅決力量令人敬佩。」

持續3年半毅力驚人

透過「日記」和「小說」兩個看似平行的章節，交織著互為映照的角色情節，書寫3位神祕女子的人生，故事層層開展如俄羅斯娃娃，「我一直想寫一本談愛情、信仰的小說，這幾位神祕女子跟社會格格不入，活在自己的世界裡，卻都有著對愛情堅定的想像和信念，毫無保留的投射感情。」

阮慶岳將女子的行為與20世紀初神祕主義者西蒙娜．薇依（Simone Weil）對弱者無私奉獻的精神相較，認為這樣的精神稀少而珍貴，「現代社會的群體狀態，讓人逐漸趨同，想要特立獨行也無處可躲。但即使處在群體之中，人也還是非常寂寞孤單，就像書中的中年男作家，更無法勇敢表達自己的愛和感受。」

靠寫作走出負面情緒

在「日記」篇，阮慶岳挪用自己收到神祕女子來信的經過，「除了中年男作家後來和女子往來的部分，他最初收到信的厭惡、擔憂，當時讀的書、看的電影，甚至書中標示的撰寫日期，都是我當時真實的生活和感受。」

阮慶岳表示，寫作的過程解決了他對神祕女子的厭惡感，轉化成理解與敬佩，讓他不再困於負面情緒中，「當我一邊思考如何用文學技巧來架構故事，我原先的困惑也隨之找到意義、逐漸化解。可以說我寫的每一本小說，都是我逐漸找到答案，往自己靠近的過程。」

(中國時報)

阮慶岳回歸寫作初心

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