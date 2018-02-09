2018年02月09日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

阮慶岳為了一位神祕女粉絲，寫了一整本小說，堅定地表達拒絕。把真實事件寫入虛構小說，看似決絕，但阮慶岳也並非無情之人，「這3年多來，我曾經在臉書上兩度公開這件事，希望她知道我很困擾，也希望看到的人如果認識她，可以勸她不要再來信。但每到周末，還是會看到她的email。」

對神祕女子的行為，阮慶岳的理解來自於他的個性，「我從小就自覺跟他人有些格格不入，長大經歷一段時間的社會化，到現在又比較回到原先的狀態。我自己的性格，就是介於書中男作家的世俗，和神祕女子們的超脫之間，甚至比較嚮往著後者的境界。」

今年60歲的阮慶岳，是作家也是建築師，文字作品橫跨小說、散文與建築評論。然而他跟文學的緣分其實來得比建築早，從小跟著母親、姊姊閱讀言情小說、文學和哲學書，大學念淡江建築系時，就曾獲得校園的文學獎，「我知道我可以寫，能把自己的困惑寫出來。」

阮慶岳以建築為業，曾任2006年威尼斯建築雙年展台灣館策展人，2015年也曾獲傑出建築師獎，卻對寫小說難以忘懷，「45歲時，我決定再也不要做建築了。」他轉任教職後，回到寫小說的初心，靈感不斷，著有長篇小說《林秀子一家》的「東湖三部曲」系列、《黃昏的故鄉》等。

小說裡，中年男作家主動與神祕女子接觸，期待女子的來信，甚至發展關係。但現實生活中，阮慶岳向來不接觸讀者，女子寄來的信，他也幾乎全數刪除，只剩下幾封當作證據，「我希望整件事可以就這樣告一段落。」

(中國時報)