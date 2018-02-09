瘋狂粉絲 偶像不堪其擾

2018年02月09日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

作家張愛玲擁有大量粉絲讀者，但其中也有粉絲又愛她，又寫文章批評她。（本報資料照片）

愛書人總給人斯文有禮的印象，但其實作家們的粉絲一旦認真執著起來，也可以十分瘋狂。被粉絲騷擾的作家不只阮慶岳，作家蔡詩萍就曾在主持完廣播節目，走出錄音間後，被仰慕的大學女生用球棒敲了一棍，頭上縫了好幾針。J.K.羅琳也曾接到粉絲來信，宣稱與她有「特殊連結」。

就連張愛玲，都有粉絲一下寫文護她，一下寫文罵她。不過張愛玲的這位「粉絲」其實大有來頭，是科幻小說家倪匡的妹妹、香港作家「亦舒」。亦舒是魯迅、張愛玲的粉絲，個性直接，曾經在胡蘭成寫《今生今世》，揭張愛玲瘡疤讓她難堪時，撰文罵胡蘭成「齷齪」，讓張愛玲直呼痛快。

然而在3年後，張愛玲發表《相見歡》時，亦舒又成了張愛玲的「黑粉」（指惡意反對、抹黑的粉絲），寫了一篇文章罵，說張愛玲的新作「都是中年婦女的獨白，一點故事性都沒有」、「瑣碎到底」、「讀不下去」，甚至說她「過時了」。不過張愛玲也不生氣，說：「我真正要寫的，總是大多數人不要看的。」

不只在華人社會，國外也常見作家被粉絲跟蹤或攻擊的故事。日本推理小說家乙一也遇到很特別的女粉絲，「她是一位幾乎每個月都會寄信來的女生，不知道為什麼，她的來信住址漸漸離我家越來越近，好恐怖。」

英國懸疑作家彼得．詹姆斯也有一位瘋狂女粉絲，他在採訪中描述，這位粉絲騷擾了他10年，只要在英國有講座，她就會出現，一天會寄好幾封email給他，還會附上她為詹姆斯布置的「神壇」的照片，甚至寫過一封萬言書，指責他：「你怎麼可以不記得我？我是你的第一號粉絲！」

(中國時報)