延長搜救至96小時 不放棄最後5陸客！蔡英文推文 人道救援 兩岸沒距離

2018年02月10日 04:10 中國時報 林縉明 、 張祈 、 曾百村 、 葉書宏 、 楊家鑫 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮地震死亡名單、死傷及失蹤人數統計

0206花蓮大地震已釀成12死慘劇，9日晚間疑似已發現被擠壓在最深層處的5名失聯陸客，花蓮縣長傅崐萁決定把72小時的黃金搜救時間延長至96小時，直說：「要讓所有人都回家」；蔡英文總統也在推特發文：「我們不會放棄任何希望。在人道救援上，兩岸沒有距離。」

搜救隊員忍暈持續搶救

昨晚搜救行動已超過黃金72小時，雖然內政部長葉俊榮已宣布「結束人命搜索」，傅崐萁決定延長至96小時，現場搜救隊員也要再撐下去。

葉俊榮表示，強震之後仍有餘震發生，造成結構不穩，現階段人員再進入搜救恐發生危險，因此必須宣布結束人命搜救，進入「人道救援」階段，改由出動小怪手進行開挖作業，中央災害應變中心縮編運作，改由消防署長陳文龍擔任指揮官。

但改由機具開挖，可能導致受困者身體遭到破壞，加上陸客的親屬今天也將抵台，為顧及家屬盼能找回「完整的家人」想法，傅崐萁表示延長黃金救援時間，從72小時延長至96小時，強調絕對沒有放棄，只要有任何希望，就會持續搶救。搜救隊員也加緊搜救腳步，希望能早一步「將他們帶出來，讓他們跟家人回家」。

昨晚9點多雲門翠堤現場散發瓦斯味，讓搜救暫停。救難人員透露，雲門翠堤大樓1至3樓歷經花蓮大地震後，瞬間變成斷垣殘壁，尤其是大樓傾斜約33度，內部傾斜且堆滿碎石，不僅寸步難行，因破壞牆面會產生塵煙，空氣品質不佳，進去超過10分鐘就會頭暈，即便環境惡劣，仍不放棄任何找到失聯者希望。

慟！加籍夫妻雙屍相擁

加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝昨天下午被發現兩人環抱在一起，鶼鰈情深不幸一同罹難的畫面，讓搜救人員鼻酸不已。但在201房仍失聯的來台自由行陸客一家5口，楊捷、丁文昌、丁守慧、何鳳華、楊浩然，據悉震前因在南迴公路遇到車禍才換到漂亮生活旅店遇死劫，迄截稿前漏夜挖掘搜救中。

「不放棄任何生機，5個人通通要找出來！」花蓮縣消防局長林文瑞指出，爭取在96小時內搜救出來，因201房位置在地面3層塌陷處的最底層，從正面無法直接進入，救難員人也透露，現場已疑似有屍臭味，只能小心清除雜物尋人。

(中國時報)