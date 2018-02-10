決戰大台中 盧秀燕出征屠龍

2018年02月10日 04:10 中國時報 陳彥宇 、 王正寧 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨台中市長人選出爐！黨中央昨公布初選民調結果，立委盧秀燕以0.616％些微差距，險勝立委江啟臣，預計在農曆年後送中常會通過提名。盧秀燕則表示，未來將邀請江啟臣擔任競選總幹事，期盼共同為大台中及國民黨奮鬥，全力爭取勝選。

拚外溢效應 牽動綠軍布局

在最新的媒體民調，則出現盧秀燕領先現任市長林佳龍的「黃金交叉」。而國民黨接連在台北、桃園發生立委蔣萬安、吳志揚先後棄選，頗有機會翻轉的嘉義市也鬧內訌，一路不見好消息，因此台中市長人選就定位後，善於掌握議題的盧秀燕，不但扮演市議員候選人的母雞，被期待「外溢效應」擴及彰化縣。

國民黨在台中以及新北「雙引擎」的帶動下，不僅讓林佳龍備感壓力，也讓民進黨的選戰策略受到拉扯。面對「板塊推擠」，綠軍新北勢必重兵進駐加以反制，老縣長蘇貞昌重披戰袍的機率大增；為免備多力分，台北禮讓柯文哲恐怕是不得不的戰略思考。

差距不到1% 險勝江啟臣

對於國民黨推出盧秀燕，林佳龍強調，盧、江兩人民調幾近五五波，可見兩位都相當優秀，但不論誰出線，他都給予祝福，期盼這是一場高品質的競爭，能以正面方式提出對城市發展的主張。

國民黨昨上午邀請盧秀燕、江啟臣至中央黨部進行民調結果開封作業，過程歷經1個多小時，最後由組發會主委李哲華對外宣布結果；盧以平均支持率50.308％出線，江則是49.692％，雙方差距不到1％。

對此，李哲華表示，雖然民調結果在誤差範圍之內，但當初協調時就決議，以民調結果作為提名依據，之後將由台中市黨部召開委員會，根據民調結果建議提名，提報黨中央。

對於民調結果，盧秀燕表示，這只是打贏市長選舉的第一小步，在野黨已經沒有資源，預料選舉會非常艱鉅，但她將以無比信心、強大決心，在市民的支持下創造奇蹟。

林佳龍應戰 期許君子之爭

盧秀燕並感謝江啟臣，共同完成這場公平、公正的初選民調，替日前的基隆民調烏龍事件止血。她更稱讚江學經歷俱佳，是黨內明日之星，未來將邀請他一起為大台中與國民黨打拚。

江啟臣強調，尊重民調結果與黨的提名機制，他一定會做好團結工作，「不讓民進黨得逞」。至於是否擔任盧秀燕的競選總幹事，江未正面回應，僅說「位置不重要」，他會做好該做的事，讓台中藍天再現。

(中國時報)