吾居違建 縣府稱不迴避責任

2018年02月10日 04:10 中國時報 張祈 、 曾百村 、 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

吾居吾宿大樓住戶張淑珍（左）、管委會總幹事林益盛（右），指控大樓違建，向縣府舉報多次都無結果。

花蓮大地震9日進入第3天，倒塌的雲門翠堤大樓結構問題持續引起關注，圖為土木工程技師在現場勘驗雲門翠堤斷裂梁柱中的鋼條。（鄭任南攝）

吾居吾宿大樓7、8、9樓外觀顏色明顯不同，住戶指控違建。（莊哲權攝）

7、8、9樓的顏色明顯和1至6樓不一樣，根本就是違建！「吾居吾宿」住戶張淑珍昨天巧遇花蓮縣長傅崐萁勘災，立刻趨前陳情，直指建商草菅人命，5樓半建築居然加蓋多出50％，結果地震一來房子就塌，大樓管委會總幹事林益盛也公開向媒體指責向縣府檢舉多次，卻石沉大海；傅縣長強調，如果是縣府的責任，絕對不迴避，全部的調查費縣府負擔，並查辦到底。

震垮了政府賠 竟成真

住戶質疑縣府人員心態「很可議」，明明是違章建築，而且並非既成違建，為何不拆除？住戶私下透露，曾多次主動舉報違建，承辦人員總是愛理不理，甚至對住戶說：「這樣蓋（指違建）沒什麼問題，如果地震來，你家垮了，政府會賠給你！」豈料一語成讖，讓住戶相當氣憤。

林益盛昨天更對媒體秀出檢舉公文和照片，公開控訴原是5層樓半建築，但業者硬是加蓋到9層，施工期間居民多次向縣府申訴違建卻沒有下文，如今遇到強震，房子就垮了，大樓倒塌都是頂樓加蓋大違建害的，讓住戶對政府相當失望。

是否涉及包庇 盼徹查

張淑珍昨天回到現場收拾物品時，正好遇上花蓮縣長傅崐萁勘災，她立刻上前陳情，直指建商草菅人命，為獲取利益不顧居民安危，大家一生的心血也跟著被震碎，面臨無家可歸，要求傅必須針對此事徹查。

傅崐萁聽完顯得相當吃驚，表示會釐清違建一事，同時徹查縣府員工是否有包庇建商的行為。花蓮縣政府建設處則回應，去年確實曾收到違建檢舉案，縣府也派員到現場查察，確認瞭望台及7至9樓是正在施工中的違建，並於去年6月將此案依違反《建築法》移送法院，目前花蓮地方法院尚在審理中，若收到法院公文，縣府就會依法執行。

縣府推給法院 遭打臉

但花蓮地院則表示，對於此案沒有印象，並強調拆除違建是縣府職權，不需通知法院，也與法院判決無關。

據了解，即使違建層出不窮，但花蓮縣府拆除違建預算卻越來越少，且縣議會審查今年度預算，也將建設處違章建築處理業務費從80萬元刪到僅剩20萬元。縣府官員嘆氣說，就算法院判拆，縣府也沒錢拆違建，而且議會又不支持，一旦出事又怪縣府預算編太少，實在很無奈。

(中國時報)