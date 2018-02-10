地震僅導火線 疑結構問題釀災

2018年02月10日 04:10 中國時報 曾百村 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震使得雲門翠堤大樓應聲倒塌，外界紛紛議論大樓倒塌的主因，有社區民眾懷疑，雲門翠堤連921大地震都能撐過，卻在此次地震中倒塌，絕對與一樓業者拆除隔間有關，專家就直指，大樓倒塌釀災，目前看來應該與施工方式或是結構問題脫不了關係。

新北市土木技師公會理事長余烈指出，雲翠大樓雖然倒塌，但周邊的房屋同樣位於斷層帶，卻能承受強震侵襲，他認為雲翠大樓與2年前台南維冠大樓倒塌的主因有相同之處，維冠大樓周邊都沒有受影響，只有維冠大樓傾倒趴在地上，應該是結構出現了問題所致。

他說，鋼筋、混凝土對於建築物而言，就像是人類的骨骼和肌肉，若建造時鋼筋的綁法是較為密集，且將每根鋼筋採用135度標準彎鉤確實緊繫柱主筋，並且每根灌漿，混凝土都灌到不要有蜂窩，主體就會相當耐震堅固。

余烈表示，其實民眾說的也不無道理，因為雲翠大樓可以經歷921大地震卻沒事，那就代表當初的建築物體的結構可以承受這樣的地震強度，但如今遇到力道規模6的地震卻會倒塌，可見建築物的結構已經過改變而釀下災變。

台灣大學地質系教授陳文山舉例，政府應該仿效日本，編列經費針對全國老舊房屋進行檢測，如果發現結構有問題，要提醒民眾補強，同時也要加速違建的查處及拆除，才能避免類似的憾事發生。

陳文山在花蓮大地震後，隨即前往花蓮雲門翠堤大樓勘查，他說，建物雖位在米崙斷層下圍區域，但是雲門翠堤大樓周邊相同高度的大樓都未倒塌，研判地震僅是樓塌的「導火線」，主因可能是施工或結構問題。

(中國時報)