雲翠改裝變軟腳 如不定時炸彈

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中國時報
／花蓮報導

雲門翠堤大樓仍在搶救受困民眾，但因1、2樓塌陷嚴重，搜救團隊擔心繼續下切恐破壞目前重心平衡，造成另一波嚴重塌陷危機，目前進度遇到瓶頸。有受災戶認為，因大樓1樓拆除隔間而減弱房屋結構，變成「軟腳宅」，是大樓坍塌主因。

倒塌的雲翠大樓向右傾斜，1、2樓完全消失，救災熱區就位在2008年才開幕的漂亮生活旅店，尤其塌陷的右側房間，成為搜救隊最難搶攻的位置，也是一家5口失聯的陸客最可能的熱區。

雲翠大樓於1994年完工，共計12樓，1、2樓為商業用途，3樓為辦公室，4樓以上則為住宅區，2樓原為辦公室，業者進駐後疑似變更內部空間設計，破壞大樓結構。建築師公會表示，若改裝時未做好空間評估，確實會影響防震結構，成為不定時炸彈。

住戶們表示，大樓上方柱子大、下方柱子小，蓋起來就像是高腳屋，加上是往旅店方向傾倒，質疑就是樓下業者為增加營運空間，私自拆除隔間變成大廳，使1樓耐受力降低，居民無法得知改建內容，住在搖搖欲墜的危樓卻不自知。

漂亮生活旅社負責人9日也現身救災現場關心救災進度，面對後續問題僅表示，目前以救災為重，現在法規都很明確，等告一段落後再來討論。另外，對於錯報受困者房號，讓搜救人員挖錯房間，延誤救援時效，他也直說：「真的很對不起。」

(中國時報)

地震僅導火線 疑結構問題釀災 現場蒐證保證據 檢方總動員

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