夫妻環抱亡 特搜員心酸噴淚

2018年02月10日 04:10 中國時報 林縉明 、 甘嘉雯 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮大地震第3天，搜救隊於雲門翠堤漂亮生活旅店持續搜索，搜救人員9日下午發現加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝相擁罹難。（桃園特搜隊提供）

雲門翠堤大樓9日晚間因傳出瓦斯味讓救援進度再度受阻，隨即人員又散去，只留下5部救護車，繼續漫長的等待。（鄭任南攝）

花蓮大地震再添2死！雲門翠堤大樓失聯的加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝，9日下午近1時，被特搜隊員發現埋在廁所旁瓦礫堆裡，妻子更疑似為了保護丈夫，環抱丈夫擋住塌下來的梁柱，鶼鰈情深卻不幸一同罹難的畫面，看得搜救人員鼻酸不已，強忍淚水慢慢抬出2人遺體，還有隊員哽咽著說：「盼兩位來世能夠再續今生緣。」

盼兩位來世再續今生緣

加拿大籍港裔夫妻遺體被尋獲，讓花蓮大地震罹難人數增為12人，包括5名台灣籍、4名大陸籍、2名加拿大籍與1名菲律賓籍。花蓮縣長傅崐萁表示，將盡快安排所有外籍罹難者家屬來台，預定12日舉辦罹難者的聯合公祭儀式。

這對加拿大籍港裔夫妻蘇煒禧、蕭敏渝，在大地震發生後一直失聯，因雲門翠堤漂亮生活旅店住宿名單顯示為「預約」，無法確定是否實際入住，還一度從旅館失聯名單中排除，直到搜救單位調閱監視器，才確定2人地震當時就在旅館內。

黃金救援72小時倒數前，9日凌晨一度傳出台、日搜救隊透過生命探測儀，發現213號房疑似有生命跡象反應，讓搜救人員士氣大振，冒著大樓不斷傾斜的風險，首度從傾斜面入內搜索，並從213號房上方開出小洞進到房裡，無奈未能發現生還者。

新北市搜救人員昨天中午12時50分，先在廁所旁發現1名露出下半身的受困者，不久後在一旁又找到1人，比對護照資料後，確認罹難者就是加籍港裔夫妻蘇煒禧及蕭敏渝，隨後交由桃園市搜救隊持續開挖搜救。

徒手開挖就怕破壞遺體

由於建築物牆面嚴重擠壓，整間房都是石礫與雜物，而石礫全都夾雜鋼筋，疑似為房間上方梁柱，為保留2人完整遺體，先徒手搬開石塊，但因石礫實在太多、太重，還使用削岩機小心翼翼擊碎大石後再徒手挖掘，直到下午3時許，終於挖到2人。

「景象實在太震撼了！」桃園市搜救隊帶隊官李明城說，隊員們努力清出2人遺體後，驚見2人環抱在一起，妻子蕭敏渝疑似為了保護丈夫蘇煒禧，壓在丈夫身上以肉身來阻擋上方塌坍下來的梁柱，看得他當場紅了眼眶。

搜救隊員一前一後抬出2人遺體，同時喊著「我們來帶你們回家」，最後由慈濟志工夾道誦經護送遺體上救護車離開。

(中國時報)