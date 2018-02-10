罹難陸客母慟…我們來看妳了

2018年02月10日 04:10 中國時報 楊漢聲 、 張祈 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸女遊客余妃和兒子一同來台旅遊，卻不幸遇上花蓮大地震，兒子顏小弟輕傷被救出，但余妃重傷送醫，撐到丈夫從大陸趕來見到最後一面，才嚥下最後一口氣離世。余妃母親及哥哥9日先趕赴花蓮慈濟醫院探望受傷的顏小弟，再帶他前往殯儀館見媽媽最後一面，進入停靈區看見余妃遺體，全家人當場抱在一起痛哭，久久不能自己。

花蓮震災罹難陸客余妃與兒子住宿漂亮生活旅店，2人受困一夜，余妃頭部嚴重受創，救出後送醫仍因傷重身亡，11歲的兒子顏小弟則是腳踝受到壓傷，幸運撿回一命，住院治療觀察，迄今驚魂未定。

余妃丈夫8日先趕抵花蓮，見到愛妻最後一面，昨天帶著岳母與大舅子到醫院探視孩子。余媽媽情緒相當激動，一路被攙扶行走，聽完醫護人員說明余妃及顏小弟治療狀況後，再也忍不住悲慟哭喊著說：「我已經失去一個女兒了，你們一定要救回我孫子！這是她的命根子，她的一生都奉獻了給她兒子！」站在一旁的余妃哥哥及丈夫也忍不住痛哭。

一家人聽完15分鐘院方講解病情後，讓顏小弟坐上輪椅，趕赴殯儀館見媽媽最後一面。余媽媽一見到愛女遺體，當場撫屍痛哭說：「女兒我們來看妳了！」白髮人送黑髮人的情景令人鼻酸。

花蓮慈濟醫院主治醫師陳明群表示，顏小弟左腳踝因壓傷導致腫脹疼痛，雖無生命危險，但仍需留院觀察，但親身經歷恐怖地震與母親離世的打擊，醫療團隊非常擔心他的情緒狀況，正由心理諮商師陪伴他面對傷痛。

海基會昨日表示，4名罹難陸客的家屬已於9日陸續抵台，將派員一路陪同；失聯的陸客丁文昌一家5口來自北京，7名親屬最快10日抵台。此外，北京市委書記蔡奇及市長陳吉寧對此高度重視，並由2名北京市台辦官員陪同；該2名官員層級分別為副主任與副處長。

花蓮縣長傅崐萁昨日則表示，這次剛好有大陸遊客遇難，「我們十分難過、哀痛」，而陸方對花蓮的關切和支持，「也令我們非常感動」，「兩岸同文同種，災難之時，大陸伸出援手，這是兄弟之情。」

(中國時報)