災民返家 尋回父親遺照淚崩

2018年02月10日 04:10 中國時報 莊哲權 、 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「我爸爸的遺物還在裡面，拜託讓我進去拿！」花蓮縣府決定9日開挖夷平白金雙星、吾居吾宿等大樓，並先開放受災戶由搜救人員陪同，回到殘破的家園收拾家當，郭姓女住戶爬上梯子鑽進家中，為的就是拿回已過世父親的黑白相簿，看著充滿回憶的舊照片，當場忍不住潸然淚下。

原本2棟民宅大樓一早拆除，但因開放災民返家收拾物品，延至中午才開挖，接著又因斷水斷電等前置作業尚未完成，加上發現不少民宅內有瓦斯桶，傍晚又暫停拆除，將於10日完成安全評估後再進行。

住在吾居吾宿大樓2樓的郭小姐得知大樓即將拆除，當場崩潰大哭，直喊要找回父親的遺物，在搜救人陪同下，爬梯鑽進家裡，只見她不找存摺、首飾，只拚命翻找出父親留下的老相簿，翻著泛黃的照片邊拭淚說：「有些東西用錢也買不到！」

「只有10分鐘時間收拾，回憶已經都沒了，能撿回多少算多少。」潘媽媽進屋收拾家當時，就讀明義國小5年級的兒子則不停叮嚀，幫他找到寒假作業。潘小弟說，地震當晚已經睡著，並未感覺到搖晃，突然被媽媽叫醒，拉著他摸黑往外逃，從6樓走到2樓後發現已沒有樓梯，從窗戶爬出來才發現，2樓已經變成1樓，回想起來還是覺得很害怕。

有別其他3棟大樓將開挖夷平，雲門翠堤大樓因還有受困者，外界出現2種聲音，一是快要過年，希望可以趕緊開挖讓附近居民感到安心，二是堅持找到人後再開挖，最後花蓮縣長傅崐萁決定不放棄希望，以找到失聯者為優先。由於目前仍有5人失聯，但先前漂亮生活旅店人員竟提供錯誤房號，搜救人員私下痛批業者太離譜，浪費救災人力及黃金救援時間。

(中國時報)