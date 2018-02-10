搜尋5陸客 不放棄任何希望

2018年02月10日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

花蓮9日開始對3棟倒塌的建物進行拆除，災民的安置問題也逐漸浮上檯面。圖為花蓮縣小巨蛋災民臨時安置處。（鄭任南攝）

花蓮地震造成數名陸客罹難，蔡英文總統昨天首度在推特以簡體字發全文，表達沉痛心情。蔡總統指出，尚未尋獲的5位大陸旅客，「我們不會放棄任何希望」。在人道救援上，兩岸沒有距離。花蓮地震造成花蓮地方多所中小學校建物災損，教育部緊急撥出新台幣3000萬元經費搶修，教育部長潘文忠昨日表示，3天內經費會到位，希望2月21日能正常開學。

校園災損 教部急撥3千萬

蔡總統強調，「我們會盡最大的努力。兩岸一起為他們祈福。」

深入災區關心救災情況的蔡總統透過推特指出，在這次花蓮地震中，有幾位來自對岸的旅客不幸遭難，「我們向罹難者的家屬致上最誠摯的慰問」。

有大陸網友在蔡總統發文下面留言，「翻牆網民感謝蔡總統，也希望台灣同胞在這場震災中堅強，我們為台灣祈福。」也有大陸網友說，「我是大陸的一名年輕人，蔡總統，謝謝，台灣，加油！」。也有留言稱「我去年中秋節才去過台灣，也到過花蓮。台灣的美麗風光和善良民風讓我留下美好印象！支持台灣！台灣加油！」

大陸網友 留言台灣加油

蔡總統過去曾多次在推特發文，但大多用英文或是日文，雖然也曾針對台灣與中國大陸的M503航路爭議發過文，但這是她首度以簡體字發全文。總統府發言人林鶴明表示，之前蔡總統用推特拜年也用過簡體字，這次是首度用簡體字全文發文，主要是表達對大陸來台旅客的關心。

195校受災 損失逾1億元

根據教育部學務司統計，至昨日14時止，受災學校共計195校，其中以花蓮縣49校最多，又以花蓮縣中正國小、中華國小、美崙國中較嚴重；而新北市30校受損次之，再者為苗栗縣19校；災損金額初估1億2521萬餘元。

(中國時報)