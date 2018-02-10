受災戶租屋補助 每戶最高16000

0206花蓮震災租屋、重建補貼一覽表

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中國時報
／綜合報導

花蓮強震導致災民在農曆年前無家可歸，內政部將提供房屋租金補貼，每戶依人口計算最高補助1萬6000元，為期2年。內政部表示，民眾如對震後的建築物有安全疑慮，可撥打1999專線，政府將派遣評估人員初步緊急判定建物的安全性，以確保民眾生命財產安全。

花蓮大地震造成國盛六街、雲門翠堤大樓住戶被迫遷離家園，現階段由縣府提供暫居的臨時收容所暫居，除了給予慰問金、租屋補助款，花蓮縣長傅崐萁9日宣布，未來將規畫興建永久屋，讓災民可以安身立命。

大地震來得快，雲門翠堤大樓林姓住戶說，睜開眼就一無所有了，現在到處寄人籬下，不知道該怎麼走下去，盼政府能夠給他們一點希望。

傅崐萁指出，最快10日就會對受災戶發放慰問金，並做好相關安置工作，受災戶每戶可獲20萬元慰問金、租屋補助每戶6000元，縣府也會全面體檢周邊房屋，清查危樓數量，並改善加強建築體。

他強調，這次震災重建戶數量可能超過小林村，縣府將朝向規畫永久屋興建計畫，讓災民得以安身立命，並在最短時間完成所有災後重建，盡快恢復原本的生活步調，也呼籲中央挹注預算及外界捐款幫忙。

內政部表示，花蓮縣政府已動員約50位評估人員，除協助現場救災外，並將辦理14件受損建築物評估，其中5件倒塌建築物張貼紅色危險標誌，並將派人逐步清查公寓大廈外牆剝落情事。

至於因震災導致房屋受損、不堪居住使用者，內政部表示，將提供住宅補貼協助，在租金補貼部分，3口之家每戶每月補貼6000元，人口超過3人者，每多1人加2,000元，最多1戶可補貼1萬6000元。

花蓮6日晚間發生大地震加上寒流來襲，為協助受災戶，金融業紛紛推出優惠措施。臺灣企銀推出二大紓困貸款，包含房屋受損及企業紓困貸款。土地銀行則是推出農漁業災害及企業紓困貸款，國泰人壽亦推出重大災損受災保戶保單借款增借優惠專案。

(中國時報)

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