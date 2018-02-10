關鍵版圖 年底勝負觀察指標》新聞透視－「龍燕」大戰開打 藍綠寸土必爭

面對盧秀燕的強力挑戰，台中市長林佳龍（左）表示「沒關係，反正應付就對了！」（本報資料照片）

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中國時報
立委盧秀燕（右二）將代表國民黨角逐台中市長，圖為立委蔣萬安（右一）幫盧拉票。（本報資料照片）

國民黨台中市長民調出爐，立委盧秀燕勝出，結束藍軍兩強相爭的局面，對上早已完全備戰的現任市長林佳龍，台中市百里侯之爭上演藍綠對決的「龍燕大戰」。台中市在中部3縣市是領頭羊，具有翻動選情的能量，成為兩大黨勝負的觀察指標，更掀起決戰中台灣的序幕。

決戰大台中 盧秀燕出征屠龍
盧支持度 首次超越林佳龍

兩強交鋒 五五波硬仗

中台灣向來是台灣選舉的關鍵版圖，以往北藍、南綠的態勢中，中部剛好是分水嶺，也是藍綠並無絕對優勢的區域。台中市、彰化縣與南投縣，都曾有藍、綠執政過，這屆縣市長選舉，民進黨更一舉拿下台中、彰化，國民黨僅林明溱守住南投縣。

綠營在中台灣大勝，連帶在中北部攻城掠地。林佳龍在台中市磨劍10年後入主市府，戰戰兢兢，多項重大建設陸續推動、開展，從民調中顯示，執政成績單不算差，加上中央執政的奧援、台中市躍升全台第二大城，在中部區域治理中居主導地位，林佳龍儼然成為「中霸天」。

不論是盧秀燕或江啟臣，對上以逸待勞的林佳龍，都是一場硬仗。來自南投縣的國民黨主席吳敦義喊出「要從台中贏起」！民進黨主席蔡英文首站輔選行程就是南投縣，都顯示藍綠雙方對中台灣的重視，而決戰中台灣，台中市又是重中之重。

黨內整合 盧面臨考驗

盧秀燕民調勝出後，首先要面對的是黨內整合問題，江啟臣背後所代表的原台中縣區紅、黑派系，是否能完全力挺市區的盧秀燕？市區、縣區能否全面「縫合」？藍營是否確實團結？是盧的第一道考驗，過不了這關，對上林佳龍將更艱難。

迎戰林佳龍，不只要先讓藍軍歸隊，還要凝聚中間選民，空汙、交通等攸關民生的重大議題，必需能回應廣大中間選民的民意，起步較晚的盧，必須在不到10個月時間內，掌握議題，開拓中間選票。

台中花博 林力拚加分

與市長選舉同在11月舉行的台中世界花博，有如台北市柯P的「世大運」。台北市長柯文哲在世大運前民調下滑，卻因世大運化危機為轉機，民調也向上攀升，台中年底舉辦的這場國際盛會，也是林佳龍的「世大運」，成功與否成為選戰的另一個重大變數。

民進黨在台中市有未連任成功的魔咒，林佳龍不只拚連任，還要拚比贏20萬票更多的票數，盧秀燕是藍軍中部的領頭羊，也是能否提振藍軍士氣的指標，雙方都有輸不得的壓力，必將有一番激戰。

(中國時報)

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