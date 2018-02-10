盧支持度 首次超越林佳龍

2018年02月10日 04:10 中國時報 楊孟立 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台中市長選戰，林佳龍對決盧秀燕態勢成形。《美麗島電子報》昨天也發布「2018台中市長選舉民調」，台中市長林佳龍支持度已落後盧秀燕1.8％，選情首度出現翻轉。

民進黨內人士表示，江啟臣與林佳龍背景、學經歷相似，同質性很高。但盧秀燕則善於媒體操作與議題掌握，讓林佳龍最「麻煩」的，就是疲於奔命地應付新聞議題。

不過他認為，前台中市長胡志強因為長期沒有經營，最後敗在縣區，盧秀燕一定也遇到縣市矛盾，還有新世代及老勢力的問題。林陣營早已把江、盧視為假想敵，內部討論已經不是第一次，確定盧秀燕出馬後，林佳龍說「沒關係，反正應付就對了！」

《美麗島電子報》去年11月的民調，林佳龍的支持度為37.4％，仍領先盧秀燕4.3％。但最新出爐的民調，採取政黨對比式，倘若台中市長選舉國民黨推派江啟臣上陣，江與林的民調皆為35.8％，不分上下；倘若國民黨推派盧秀燕上陣，盧則以37.6％的支持度微幅領先林1.8％。

值得注意的是，若以原台中縣市的行政區進行交叉分析，盧秀燕在「原台中市」的支持度從上次調查的41.8％，提升至44.4％；林佳龍則是從32.2％，微幅下滑至31.8％。在原台中縣部分，盧秀燕則是從27.3％提升至32.9％；林佳龍則是從40.9％，微幅下滑至38.6％。

不過，當民眾被問到對候選人的「好感度」時，林佳龍仍以36.9％微幅領先盧秀燕的35.8％；而當民眾被問到「擔任市長的適合度」時，林佳龍更以42.6％領先盧秀燕的33.8％。

《美麗島電子報》指出，本次民調約莫在兩個月前就已排定在今年2月1、2日實施，並於2月5日公布，但後來因適逢國民黨中央選在2月6、7、8日進行黨內台中市長初選民調，為避免干擾、影響政黨初選，因而決定延後至昨天才公布。本次調查成功完訪1073人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為正負3.0％。

(中國時報)