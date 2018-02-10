台中拉警報 牽動綠營雙北布局

2018年02月10日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

台中市長林佳龍選情拉警報，民進黨獨派大老林濁水昨天指出，若民進黨在台中的危機繼續惡化，不僅將牽動「綠營共推柯文哲」的局面更趨明朗化，民進黨力推蘇貞昌參選新北市長，以求「圍魏救趙」的壓力，將大到蘇貞昌難以推卸。

美麗島電子報董事長吳子嘉則直言，面對年底九合一大選，除非蘇貞昌願接受徵召參選新北市長，否則，目前民進黨無論在北市或新北，都正面臨表態參選者實力不足的狀況；屆時，一旦大台中又守不住，民進黨無疑會被斷定2018敗選。

吳子嘉說，從各層面來評估，大台中無疑是民進黨最關鍵的選區；只是長期來看，林佳龍的選情惡化已成趨勢，民進黨若繼續缺乏危機意識，不盡早將重兵集結在大台中的話，年底恐將丟掉攸關2018勝敗的一席。

林濁水則指出，造成林佳龍民調下滑的主要客觀因素有兩項，第一是民眾對民進黨好感度普遍下滑；第二則是中部受到嚴重塵霾衝擊。他解釋，根據《美麗島電子報》2017年8月民調，雖然全國有41.6％民眾支持以火力和再生能源，換取減少5％核能發電，不支持只有30.5％；但同樣問題，中彰投居然只有32.4％支持，反對則有42.1％。

林濁水認為，這對於把廢核當成絕對價值的泛綠，很明顯是相當不利，認同度必然受到衝擊。

林濁水直言，假使民進黨在台中的危機繼續惡化，將對2018提名造成衝擊。第一就是民進黨在北市將沒有多出來的能量和柯文哲周旋，「綠營共推柯文哲」將更趨明朗化。

第二，林濁水說，無論是為弱化國民黨傾全力攻台中，造成台中承受太大壓力，或是民進黨為了避免台中一旦失陷，損失過於巨大，未來綠營支持者力推蘇貞昌參選新北以求圍魏救趙，或平衡局面的壓力將急劇上升，「壓力可能大到蘇貞昌難以推卸。」

(中國時報)