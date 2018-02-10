台中拉警報 牽動綠營雙北布局

友善列印
中國時報
／台北報導

台中市長林佳龍選情拉警報，民進黨獨派大老林濁水昨天指出，若民進黨在台中的危機繼續惡化，不僅將牽動「綠營共推柯文哲」的局面更趨明朗化，民進黨力推蘇貞昌參選新北市長，以求「圍魏救趙」的壓力，將大到蘇貞昌難以推卸。

美麗島電子報董事長吳子嘉則直言，面對年底九合一大選，除非蘇貞昌願接受徵召參選新北市長，否則，目前民進黨無論在北市或新北，都正面臨表態參選者實力不足的狀況；屆時，一旦大台中又守不住，民進黨無疑會被斷定2018敗選。

吳子嘉說，從各層面來評估，大台中無疑是民進黨最關鍵的選區；只是長期來看，林佳龍的選情惡化已成趨勢，民進黨若繼續缺乏危機意識，不盡早將重兵集結在大台中的話，年底恐將丟掉攸關2018勝敗的一席。

林濁水則指出，造成林佳龍民調下滑的主要客觀因素有兩項，第一是民眾對民進黨好感度普遍下滑；第二則是中部受到嚴重塵霾衝擊。他解釋，根據《美麗島電子報》2017年8月民調，雖然全國有41.6％民眾支持以火力和再生能源，換取減少5％核能發電，不支持只有30.5％；但同樣問題，中彰投居然只有32.4％支持，反對則有42.1％。

林濁水認為，這對於把廢核當成絕對價值的泛綠，很明顯是相當不利，認同度必然受到衝擊。

林濁水直言，假使民進黨在台中的危機繼續惡化，將對2018提名造成衝擊。第一就是民進黨在北市將沒有多出來的能量和柯文哲周旋，「綠營共推柯文哲」將更趨明朗化。

第二，林濁水說，無論是為弱化國民黨傾全力攻台中，造成台中承受太大壓力，或是民進黨為了避免台中一旦失陷，損失過於巨大，未來綠營支持者力推蘇貞昌參選新北以求圍魏救趙，或平衡局面的壓力將急劇上升，「壓力可能大到蘇貞昌難以推卸。」

(中國時報)

盧支持度 首次超越林佳龍 鄰居媽媽盧秀燕 親切搏感情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。