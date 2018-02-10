鄰居媽媽盧秀燕 親切搏感情

國民黨台中市長初選民調，江啟臣（左）雖以些微差距落敗，仍祝福盧秀燕（右）重返執政。（本報資料照片）

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中國時報
／台中報導

歷任台中市長，目前只有張溫鷹為女性市長。國民黨台中市長初選民調9日出爐，由立委盧秀燕出線，這位出身媒體、一直被評為優質立委的資深民意代表，長期關注弱勢、教育等民生議題，問政近20年後，「媽媽市長」來挑戰現任「強龍」，揹負台中市重現藍天的重任。

56歲的盧秀燕是政大地政系畢業、淡江大學國際事務與戰略研究所碩士，曾任媒體記者、主播，擔任過台灣省議員、連任6屆的國民黨籍立委，問政近20年有18次被公督盟等公民團體評鑑為第1名優質立委，加上勤耕基層，待人親切，形象相當清新。

身為職業婦女，也為人母，「媽媽市長」盧秀燕深能體恤民生問題，立法院修訂「身心障礙扣除額」增為20萬元，學前教育「幼兒扣除額」增為12萬元、爭取修法「行駕照終身免換發」、「基改食品退出校園」等，重視食安更希望減輕弱勢族群及一般家庭的經濟負擔，贏得好評。

近年空汙問題嚴重，盧秀燕也猛打空汙議題，獲得市民的共鳴。與同黨立委江啟臣的初選競爭過程中，盧也表現出理性、不謾罵的作風，再次凸顯理性、柔性的個人特質，不僅為個人加分，對國民黨的形象、營造團結氣氛，同樣有助益。

「不能再苦下去」！盧秀燕表示，台中市2017年晉升全台第2大城市，平均薪資卻是6都最低。她向來跳脫藍綠黨派，凸顯「經濟、民生」為優先，希望要讓市民過好日子，未來若當選市長，將以提振經濟、改善空汙、提高勞工薪資等為施政重點。

面對接下來的挑戰，盧秀燕認為，2016年國民黨從中央到地方慘失執政權，現在重新出發，黨內一定要團結，才能再度贏得人民的信任和支持。

(中國時報)

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