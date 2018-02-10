筋骨未傷 江啟臣行情仍看漲

2018年02月10日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長初選民調出爐，立委江啟臣得知結果後，第一時間展現「尊盧」氣度，先禮讓勝出的盧秀燕開記者會，再出面受訪，坦然面對結果，並祝福盧秀燕重返執政。學者出身、形象與能力具佳的江啟臣，雖以些微差距落敗，但更蓄積了政治能量，已成藍營明日之星。

46歲的江啟臣為藍營青壯派立委，學者出身，擁有美國知名大學博士學位，曾任智庫要職，2010年獲馬政府延攬入閣，擔任行政院新聞局長，學經歷完備。隔年被徵召參選立委，當時台中縣黑派分裂，在僅有紅派支持下仍獲勝，2016年連任遇苦戰，經紅、黑派聯手抗綠，助他守住席次。

江啟臣是國民黨台中紅派嫡系人馬，前縣長廖了以的欽點子弟兵，卻又不具明顯派系色彩，紅黑通吃，相當難得。且其親族活躍政壇，堂叔江春男為資深媒體人、政論家，也曾任扁政府時期的國安會副祕書長，祖父江水源當了40多年里長，他的岳父劉盛良則是國民黨資深立委，藍綠皆有淵源。

江啟臣於本屆立委任內，發起「透明新連線」，倡議協商透明、國會調查權、聽證會等改革，理性問政的清新形象，加上出身票源多的原台中縣，被視為問鼎下屆百里侯的黑馬，地方人士也早已暗拱運作，初選民調最後以0.6個百分點落敗，可謂雖敗猶榮。

初選過程雖競爭，但江、盧都不口出惡言、攻擊對手，十足君子之爭；而經此一役，江啟臣不僅未傷及筋骨，反而在勤走基層的過程中，繼續蓄積政治能量，仍被支持者視為藍營的明日之星，未來前途依舊看好。

(中國時報)